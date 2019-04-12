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Порошенко уволил главу Херсонской области
В пятницу, 12 апреля, президент Петр Порошенко уволил Андрея Гордеева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Указ президента № 141/2019 размещен на официальной странице главы государства.
Напомним, Гордеева активисты считают одним из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк и неоднократно требовали его увольнения.
На свою должность он был назначен в апреле 2016 года, а до этого являлся народным депутатом от «Блока Петра Порошенко».
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях президент отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной администрации. И. о. руководителя региона стал первый заместитель председателя ОГА Сергея Паращенко.
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