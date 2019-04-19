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Украина

Настоящая мощь: появилось яркое видео с новым комплексом крылатых ракет "Нептун"

14:21 19 апреля 2019 132
Ракетный комплекс «Нептун»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали яркое видео с испытаний мобильного комплекса крылатых ракет «Нептун». Испытания проводились в начале апреля на полигоне в Одесской области.

«Нептун», предназначенный для уничтожения морских и наземных целей, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечивающих защиту побережья Черного и Азовского морей. Разработчик комплекса — КБ «Луч». Во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым генеральный конструктор КБ Олег Коростылев сообщил, что следующий этап испытаний планируется в мае текущего года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет. В состав комплекса «Нептун» помимо крылатой ракеты входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина, предназначенная для перевозки ракет.

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