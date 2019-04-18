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Таких стран всего шесть в мире: Украина добилась важного успеха с новыми ракетами
Украина, на полигонах которой в начале апреля проходили заводские испытания новейшего ракетного вооружения «Нептун», вошла в число шести стран мира, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет.
Отметим, ракетная система «Нептун», которую испытывали на Одесском полигоне, нужна нашей стране для того, чтобы прикрыть акваторию Черного и Азовского морей.
Крылатую ракету «Нептун» создало киевское КБ «Луч». Помимо крылатой ракеты, в комплекс входит самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина, предназначенная для перевозки ракет. Все эти транспортные средства выполнены на базе отечественных автомобилей КрАЗ.
Пусковая установка оснащена бронированной кабиной водителя, бронированной кабиной управления, системой горизонтирования, подъемными механизмами, а также дизель-генератором. Транспортно-заряжающая машина предназначена для перевозки и перегрузки ракет. Она также имеет бронированную машину водителя.
Как пишет «Апостроф», до того, как принять участие в пусках 5 апреля на Одесском полигоне, все опытные образцы машин прошли многокилометровые марши своим ходом, преодолев путь до 2000 км. Показав высокую функциональность, платформы были направлены на летные испытания «Нептуна». Сейчас эти машины возвращены разработчику — харьковскому предприятию «Машгидропривод» для продолжения опытно-конструкторских работ. По результатам предварительных испытаний, будет принято решение о пригодности этих изделий к государственным испытаниям всего ракетного комплекса.
Кроме «Нептуна», в Украине прошли испытания отечественных ракетных систем «Ольха М». Осенью 2018 года стало известно о начале серийного производства ракет «Ольха» для нужд Вооруженных сил Украины. Ожидается, что в ВСУ он появится в середине 2019 года.
Как сообщали «ФАКТЫ», в распоряжение ВСУ в этом году появится и другое новое оружие — реактивная система залпового огня «Верба», представляющая собой украинскую модернизацию советской 122-мм РСЗО БМ-21 «Град». Разработчиком «Вербы» является Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, специализирующееся, прежде всего, на создании танков и БТР.
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