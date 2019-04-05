Украина испытала новую крылатую ракету "Нептун": яркие фото и видео

Украина

В Одесской области прошли испытания крылатой ракеты «Нептун», которую вскоре поставят на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

«Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты „Нептун“, которая будет поставлена ​​на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины», — написал Порошенко.

По словам президента, во время испытаний «враг пытался закрыть небо, используя средства радиоэлектронной борьбы».

Порошенко отметил, что ракету также могут использовать сухопутные силы.

«Нептун» — комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч». Дальность полета ракеты до 300 км, она способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об успешных испытаниях отечественных ракетных систем «Ольха М».Ожидается, что в ВСУ «Ольха» появится в середине 2019 года.

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