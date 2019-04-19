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РосСМИ сообщили об инфаркте головного мозга у писателя Дмитрия Быкова
У российского публициста и оппозиционного деятеля Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Уфы (Башкирия, Россия), диагностировали инфаркт головного мозга.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии. «Диагноз — инфаркт головного мозга. Сделана компьютерная томография головного мозга», — сказал он.
Также известно, что вечером в четверг, 18 апреля, Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву, сейчас писатель находится в госпитале имени Бурденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрию Быкову стало плохо в самолете, на котором он летел из Екатеринбурга в Уфу. Однако помощь ему стали оказывать не сразу — бортпроводники решили, что писатель пьян. На высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже — писателя начало рвать, а перед посадкой Дмитрий Быков прост лег на пол в проходе между креслами.
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