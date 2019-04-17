Долго не оказывали помощь: появилась информация о состоянии Дмитрия Быкова

Мир

Подозрение на инсульт у известного российского публициста и оппозиционера Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе (Башкирия, Российская Федерация), не подтвердилось. Состояние его здоровья остается стабильно тяжелым.

По информации и. о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, с писателем работают лучшие республиканские специалисты, передает 360tv.

Тем временем в МЭШ сообщили подробности о том, почему Дмитрию Быкову, летевшему в Уфу на самолете, не сразу стали оказывать медицинскую помощь. «Бортпроводники решили, что писатель пьян. Проблемы со здоровьем у Дмитрия были еще в Екатеринбурге — оттуда он вылетел в Уфу. От медицинской помощи Быков отказался, и на высоте в 10 тысяч метров ему стало гораздо хуже — писателя начало рвать», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что командир судна, которому сообщили о ЧП, подумал, что писатель нетрезв и решил долететь до места назначения без остановок. «На борту оказался медик — он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо — он встал с кресла и просто лег в проходе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Быков, подводя итоги 2018 года, сказал, что в России были две категории новостей: возбуждение дел и военные приготовления.



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