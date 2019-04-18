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Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву: что об этом известно
Российский писатель и публицист Дмитрий Быков с 16 апреля находится в стабильно тяжелом состоянии. Пациента погрузили в медикаментозную кому. К концу дня 18 апреля Быкова должны доставить из Уфы на лечение в одну из московских клиник.
Представители российской «Новой газеты», сотрудничавшие с Быковым, говорят, что решение о транспортировке в Москву приняли совместно лечащие врачи и родственники писателя.
Напомним, в Уфе Быков должен был выступить с лекцией перед почитателями его творчества. Авторская лекция была посвящена литературе и формированию новых жанров. Выступление пришлось отменить — сразу после посадки самолета в аэропорту Уфы Быкова экстренно госпитализировали. В связи с внезапным обострением были отменены ближайшие публичные выступления Быкова в российских городах.
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