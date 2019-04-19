Украина

Мы его теряем: в Украине признали серьезную проблему с Крымом

Вопрос возвращения Крыма нужно решать в пакете вместе с Донбассом. В нынешней же ситуации Украина теряет полуостров.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. «В нынешней ситуации — да, теряем. Нельзя ставить вопрос таким образом: „Сначала решим с Донбассом, а потом возьмемся за Крым“. Нужно решать вопрос Крыма, что называется, в одном пакете с вопросом Донбасса», — отметил он.

В то же время, несмотря на сложившуюся сейчас ситуацию, эксперт уверен: надежда на возвращение Крыма в состав Украины есть.

Полный текст материала читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Крым мы теряем, а по Донбассу есть шанс загнать Путина в неловкое положение».



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