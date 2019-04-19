- 18:51 Порошенко приехал на НСК "Олимпийский" для дебатов с Зеленским
- 18:50 Сердце останавливалось несколько раз: Бейонсе раскрыла подробности тяжелой беременности
- 18:42 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция с НСК "Олимпийский"
- 18:42 "Мы не уверены, что после выборов нам не отдадут преступный приказ сдать оружие", — адмирал
- 18:36 Потеряли надежду: российская правозащитница рассказала о состоянии украинских узников Кремля
- 18:35 Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский" для дебатов с Порошенко
- 18:23 Где и когда смотреть дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском»: расписание трансляций
- 18:22 Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 18:03 Расследование Бигуса показало серьезный конфликт в команде Зеленского, – Голобуцкий
- 17:57 Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": первые фото изнутри
Украина стала одним из главных поставщиков продовольствия в Евросоюз
По итогам 2018 года Украина вошла в тройку лидеров главных поставщиков агропродовольственной продукции в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, которые приводит Украгроконсалт. Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко считает аграрный сектор приоритетным.
Украину опередили только США и Бразилия. За период с февраля 2018 года по январь 2019 года они поставили в страны ЕС товаров на 12,4 млрд евро и 11,8 млрд евро соответственно.
Четвертая позиция в рейтинге досталась Китаю (5,7 млрд евро).
Прирост стоимости импорта продовольственных товаров, ввезенных из Украины, в годовом выражении составил 331 млн евро (т.е. 6%).
Одновременно в 2018 году Украина ввезла аграрных товаров из ЕС на 242 млн евро, что на 13% больше в годовом выражении, чем в 2017 году. Среди 20 основных направлений экспорта агропродукции из ЕС, Украина заняла 16 место. Таким образом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС за последние 12 месяцев составило 3,7 млрд евро.
Напомним, эксперт рассказал «ФАКТАМ», какие продукты в 2019 году подорожают, а какие — подешевеют.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...