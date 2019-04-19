Украина стала одним из главных поставщиков продовольствия в Евросоюз

Украина

По итогам 2018 года Украина вошла в тройку лидеров главных поставщиков агропродовольственной продукции в Евросоюз. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, которые приводит Украгроконсалт. Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко считает аграрный сектор приоритетным.

Украину опередили только США и Бразилия. За период с февраля 2018 года по январь 2019 года они поставили в страны ЕС товаров на 12,4 млрд евро и 11,8 млрд евро соответственно.

Четвертая позиция в рейтинге досталась Китаю (5,7 млрд евро).

Прирост стоимости импорта продовольственных товаров, ввезенных из Украины, в годовом выражении составил 331 млн евро (т.е. 6%).

Одновременно в 2018 году Украина ввезла аграрных товаров из ЕС на 242 млн евро, что на 13% больше в годовом выражении, чем в 2017 году. Среди 20 основных направлений экспорта агропродукции из ЕС, Украина заняла 16 место. Таким образом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС за последние 12 месяцев составило 3,7 млрд евро.

Напомним, эксперт рассказал «ФАКТАМ», какие продукты в 2019 году подорожают, а какие — подешевеют.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter