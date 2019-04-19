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Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский" для дебатов с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером, 19 апреля, прибыл на НСК «Олимпийский», где состоятся его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко.
Как стало известно «ФАКТАМ», перед началом дебатов между кандидатами должна состояться жеребьевка. Программа дебатов предполагает несколько этапов: выступления кандидатов (по 5 минут), каждый ответит на 3 вопроса модераторов (модераторами будут Андрей Куликов и Елена Фроляк). Затем кандидаты зададут свои вопросы оппоненту (по 1 минуте), на ответ участники получат по 5 минут.
Онлайн-трансляцию дебатов смотрите на «ФАКТАХ».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..