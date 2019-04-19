Украина

Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский" для дебатов с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в пятницу вечером, 19 апреля, прибыл на НСК «Олимпийский», где состоятся его дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко.

Как стало известно «ФАКТАМ», перед началом дебатов между кандидатами должна состояться жеребьевка. Программа дебатов предполагает несколько этапов: выступления кандидатов (по 5 минут), каждый ответит на 3 вопроса модераторов (модераторами будут Андрей Куликов и Елена Фроляк). Затем кандидаты зададут свои вопросы оппоненту (по 1 минуте), на ответ участники получат по 5 минут.

Онлайн-трансляцию дебатов смотрите на «ФАКТАХ».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter