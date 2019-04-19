Украина

Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей

В пятницу, 19 апреля, на стадионе НСК «Олимпийский» состоятся дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Как известно, идею проведения дебатов на стадионе озвучил лидер «Квартала», однако затем выдвигал ряд условий.

Из-за невозможности штабов договориться, на стадионе каждый из них установил свою сцену. Транслировать это событие будет множество телеканалов, в Киев специально приехали журналисты со всего мира. На мероприятии побывает и корреспондент «ФАКТОВ».

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Дебаты продлятся ровно час, до 20:00.

В этой новости «ФАКТЫ» будут собирать самые интересные моменты, связанные с дебатами, высказывания и реакцию на происходящее среди украинских пользователей социальных сетей.

15:17 Координаторами дебатов будут журналисты Андрей Куликов (от Порошенко) и Елена Фроляк (от Зеленского).

15:00 Петр Порошенко тем временем прибыл на Майдан, где собираются его сторонники.

14:52 Блогер Андрей Полтава пишет, что полиция демонтировала маленькую сцену, где должны были встретиться кандидаты. Почему полиция этим занимается? Вопрос.

14:00 Над стадионом пошел дождь.

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