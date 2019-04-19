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Происшествия

Заблокировал дверь подъезда: наглый «герой парковки» возмутил даже бывалых

19:02 19 апреля 2019 243
Заблокированная дверь подъезда
Инф. «ФАКТОВ»

Возмущенная киевлянка поделилась в соцсети фото ситуации у собственного подъезда, подход к которому заблокировал неадекватный водитель иномарки.

«Кто ты, Водитель? Что принимаешь, когда так паркуешся?», — подписала она красноречивые снимки.

Киевляне не остались равнодушными и едко откомментировали поведение автохама.

«И что, никто не стукнул дверью по машине?», «Я бы лупанул со всей силы дверью», — предложили они один из вариантов ответной реакции.

В ответ автор фото пожаловалась, что так полненькая женщина не сможет попасть в подъезд, хоть полицию вызывай.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как наказали за неправильную парковку в центре Киева известного шоумена.

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