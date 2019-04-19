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Украина

Зеленский назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" повстанцами

19:52 19 апреля 2019 296
Зеленский назвал боевиков «ДНР» и «ЛНР» повстанцами
Инф. «ФАКТОВ»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский» неожиданно назвал боевиков «ДНР» и «ЛНР» …повстанцами, повторив тем самым пропагандистский штамп Кремля.

Такое заявление Зеленский сделал после того, как Порошенко опроверг его утверждение о том, что «в пайках повстанцев „ДНР“ и „ЛНР“ есть конфеты Roshen».

Соцсети взорвались гневными комментариями.

Напомним, Петр Порошенко решил объединить площадки для выступлений обоих кандидатов в президенты.

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