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11-летняя девочка умерла от аллергии на зубную пасту (фото)
11-летняя Дениз Салдате из американского штата Калифорния умерла от аллергической реакции на зубную пасту. У девочки с раннего детства была аллергия на молочные продукты, и ее родители очень строго следили за тем, что она принимает в пищу и что написано на этикетках.
Однако, как пишет издание The People, они и понятия не имели, что рекомендованная стоматологом для укрепления зубной эмали паста содержит вещество Recaldent (Рекалдент) на основе молочного белка и может быть опасна для их ребенка.
Во время чистки зубов у Дениз начался анафилактический шок. «Она сказала: „Думаю, у меня аллергия на пасту“. И ее губы уже посинели… Я подхватила ее на руки, положила на свою кровать», — рассказала мать школьницы Моник Алтамирано. Женщина вызвала «скорую помощь» и дала дочке лекарство.
«Она говорила: „Мамочка, я не могу дышать“. А я отвечала: „Я люблю тебя, да, ты можешь“», — со слезами вспоминает Моник. Женщина попыталась сделать дочери искусственное дыхание. «Паста была размазана по ее зубам и деснам и перекрывала кислород», — говорит она. Дениз не стало два дня спустя.
Моник говорит, что Дениз так радовалась тому, что будет использовать «особую пасту». А самой Алтамирано не пришло в голову проверить список ингредиентов, хотя на тюбике мелким шрифтом было предупреждение о том, что паста содержит молочные компоненты. Теперь она чувствует, что подвела своего ребенка и виновна в его смерти.
Убитая горем мать призывает родителей внимательно относиться к составу даже тех продуктов, которые кажутся на первый взгляд безопасными.
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