Одним узником Кремля стало больше: вынесен суровый приговор крымскому активисту

Украина

Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил активиста из крымской Евпатории Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы. Как сообщили на суде прокуроры, Каракашев, являющийся активным анархистом, якобы призывал к террористической деятельности в соцсети «ВКонтакте», сообщил журналист Андрей Наумлюк.

Сторона обвинения просила для него 9 лет колонии общего режима.

«Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил анархо-активиста из Евпатории Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы общего режима по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности за переписку в чате «ВКонтакте», — написал Наумлюк.

Обвинение Каракашеву было выдвинуто по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), причем на самом деле активист поплатился лишь за перепост некой записи в социальной сети.

Напомним, российская правозащитница Татьяна Щур сообщила последние новости о состоянии украинских узников Кремля Станислава Клыха, Александра Кольченко, Олега Сенцова и Владимира Балуха. А перед этим стало известно, где находится 29-летний «охранник Дмитрия Яроша», которого в 2017 году похитили в Херсоне и вывезли на территорию РФ.



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