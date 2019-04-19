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Одним узником Кремля стало больше: вынесен суровый приговор крымскому активисту
Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил активиста из крымской Евпатории Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы. Как сообщили на суде прокуроры, Каракашев, являющийся активным анархистом, якобы призывал к террористической деятельности в соцсети «ВКонтакте», сообщил журналист Андрей Наумлюк.
Сторона обвинения просила для него 9 лет колонии общего режима.
«Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил анархо-активиста из Евпатории Евгения Каракашева к шести годам лишения свободы общего режима по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности за переписку в чате «ВКонтакте», — написал Наумлюк.
Обвинение Каракашеву было выдвинуто по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), причем на самом деле активист поплатился лишь за перепост некой записи в социальной сети.
Напомним, российская правозащитница Татьяна Щур сообщила последние новости о состоянии украинских узников Кремля Станислава Клыха, Александра Кольченко, Олега Сенцова и Владимира Балуха. А перед этим стало известно, где находится 29-летний «охранник Дмитрия Яроша», которого в 2017 году похитили в Херсоне и вывезли на территорию РФ.
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