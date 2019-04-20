Украина

«День тишины» в Украине: о чем нужно помнить, чтобы не нарушить закон перед повторным голосованием

Сегодня, 20 апреля, в Украине наступил «день тишины» перед днем повторного голосования на выборах президента страны в воскресенье, 21 апреля.

Согласно закону Украины о выборах президента, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение предвыборных листовок, расклейка предвыборных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов на пост президента Украины и распространение политической рекламы.

В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера.

Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Как известно, голосование во втором туре выборов начнется в 08.00 по киевскому времени, а завершится вечером в 20.00. Первыми в день повторного голосования участки откроются в Австралии (м. Канберра) — в 01.00 по киевскому времени, а последние — в США (г. Сан-Франциско) — в 18.00 по киевскому времени.

Напомним, что явка в первом туре президентских выборов составила 63,52% избирателей, в голосовании приняли участие 18 млн 817 тыс. 656 человек. Самая высокая явка была зафиксирована во Львовской области — 68,88% избирателей, самая низкая в Закарпатской — 46,99%. Закарпатская область — единственная, где явка составила менее 50% избирателей. Во второй тур выборов 2019 вышли два кандидата, которые по результатам первого тура набрали наибольшее количество голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Имена этих двух кандидатов будут указаны в бюллетенях и за них будут отдавать свои голоса избиратели 21 апреля. Как и во время голосования в первом туре выборов, во время повторного голосования Центральная избирательная комиссия будет информировать о явке, первые результаты выборов, как ожидается, появятся в 20:00 — на это время запланировано оглашение данных экзит-полов. Окончательные результаты экзит-полов ожидаются в 22:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 марта в Украине состоялся первый тур очередных выборов президента Украины. В избирательные бюллетени были включены 39 кандидатов, за которых избирателе отдавали свои голоса. Спустя неделю после голосования, 7 апреля, Центризбирком объявил официальные результаты голосования. Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, Центризбирком объявил о проведении повторного голосования. Второй тур назначен на 21 апреля.

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