Украина

В Киеве до 25 апреля продлили изменения маршрутов некоторых троллейбусов на проспекте Победы

В столице продолжаются работы по разбору железобетонных конструкций Шулявского путепровода. С помощью мегадомкратов непрерывно демонтируют мост, разрезая части, которые вывозят. Первый этап новой конструкции планируют закончить до конца года.

В связи с выполнением работ до 25 апреля продлены изменения в движении троллейбусов № № 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на проспекте Победы — участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода. Об этом сообщили в «Киевпасстрансе».

На период ремонта пассажирские перевозки осуществляет транспорт:

- временный троллейбус № 5а («Улица Чернобыльская — улица Белицкая») курсирует по улицам Ирпенская, Чернобыльская, Феодоры Пушиной, проспекту Академика Палладина, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Д. Щербаковского, улицам Маршала Гречко, Сырецкой, в обратном направлении — по улицам Сырецкой, Маршала Гречко, Д. Щербаковского, проспектам Победы, Академика Палладина, улицам Академика Ефремова, Чернобыльской, Ирпенской;

— временный автобус № 5тр («Станция метро «Нивки» — станция метро «Площадь Льва Толстого») — по проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская до станции метро «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении улица Льва Толстого — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко).

Изменения внесены и в работу ночных троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н:

— троллейбус № 92Н (Международный аэропорт «Киев» — проспект Свободы) курсирует от проспекта Свободы по улице В. Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, В. Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улицам И. Огиенко, Георгия Кирпы, Ползунова, Огиенко, проспекту Воздухофлотскому (в обратном направлении улица Народного Ополчения) до Международного аэропорта «Киев»;

— троллейбус № 93Н («Ул. Чернобыльская — станция метро «Площадь Льва Толстого») — по улицам Чернобыльская, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, В. Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская до станции метро «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении улица Льва Толстого — улица Владимирская — улица Тараса Шевченко);

— троллейбус № 94Н(«Проспект Леся Курбаса — станция метро «Площадь Льва Толстого») — по проспекту Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, В. Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, улице Большая Васильковская до станции метро «Площадь Льва Толстого» (в обратном направлении улица Льва Толстого — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко).

Пассажиры автобуса № 5тр имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Уже сообщалось, что В Киеве 20−22 апреля будут частично перекрыты Северный и Южный мосты, некоторые улицы.

«ФАКТЫ» сообщали, что в связи с дебатами кандидатов в президенты 19 апреля ограничивали движение в центре, меняли режим работы и схемы общественного транспорта.Также ранее размещалась информация об апрельских ограничениях на Южном мосту, улицах и путепроводах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter