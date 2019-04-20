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Главы МИД трех стран высказались за вступление Украины в НАТО
Украина и Грузия должны стать членами НАТО, что будет способствовать укреплению безопасности в Черноморском регионе, основы которой подрывает своими действиями Россия. Об этом шла речь на трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Польши и Румынии в Анкаре, сообщает «Укринформ».
«С точки зрения безопасности наши страны сталкиваются с похожими проблемами… Такие страны, как Грузия и Украина, должны присоединиться к НАТО. Мы также отмечаем, что мы никоим образом не признаем аннексию Крыма», — заявил на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул важность территориальной целостности Украины и Грузии и заявил, что действия РФ в Черном море угрожают безопасности всей Европы.
«Россия является угрозой для европейской безопасности, особенно за свою деятельность в Черноморском регионе, поэтому мы поддерживаем военное присутствие НАТО в этом регионе», — сказал Чапутович.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил в поддержке Украины на пути к НАТО.
«Мы особенно стремимся помогать странам в этом регионе. Украина — одна из этих стран. Мы также сторонники того, что Грузия должна быть включена в НАТО как можно скорее», — заявил Чавушоглу.
Также министры подчеркнули необходимость координации усилий в деле борьбы с терроризмом, слаженности действий и эффективной подготовки к саммиту НАТО в Великобритании в конце этого года. Кроме того, министры иностранных дел трех стран договорились провести еще одну встречу в трехстороннем формате 15 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последнее время НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.
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