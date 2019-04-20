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В ОБСЕ призвали решить вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, призвал Трехстороннюю контактную группу по Донбассе продолжить переговоры о «пасхальном» перемирии на Востоке Украины. Заявление Ланчака опубликовано на сайте организации 19 апреля.
Политик призывает не только восстановить перемирие, но и договориться о полном и постоянном прекращении огня. Он отметил, что для того, чтобы на Донбассе перестали гибнуть люди, обе стороны конфликта должны обеспечить безопасную среду.
«Обязанность сторон — обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации», — отметил председатель ОБСЕ.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook писала о том, что переговоры с РФ и ее марионетками «ДНР» и «ЛНР» продолжались около 6 часов, но завершились безрезультатно.
«РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе», — написала Геращенко.
Перемирие предполагалось объявить 19 апреля. Но, как отметили украинские переговорщики, Россия почувствовала возможность реванша после украинских выборов, а потому стала абсолютно недоговороспособной.
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