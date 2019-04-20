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Соперник Джошуа сделал громкое признание (видео)
Американский тяжеловес Джаррелл Миллер (на фото), который должен был 1 июня в Нью-Йорке стать соперником чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британца Энтони Джошуа, провалил три допинг-теста и в конце концов признался в применении запрещенных препаратов (в организме американца обнаружили следы эндуробола, эритропоэтина и гормон роста соматропин).
«Я облажался и сделал неправильный выбор из множества вариантов. Теперь я заплатил за это большую цену. У меня был огромный шанс, который я провалил. Я причинил боль своей семье, команде, друзьям и фанатам. Я исправлю эту ошибку и вернусь сильнее», — обратился Джаррелл Миллер к фанатам с видеообращением в Instagram.
В свою очередь, промоутер британца Джошуа Эдди Хирн выступил с резким заявлением: «Если честно, не могу поверить в это. Поначалу я не хотел осуждать Джаррелла Миллера, памятуя о презумпции невиновности. Но теперь я не испытываю ничего, кроме отвращения. Хорошо, что Джошуа не придется боксировать с соперником, в котором химии больше, чем крови. Миллер — вне игры. Теперь мы ищем нового чистого соперника».
Напомним, что известный нокаутер Джаррелл Миллер в 23 боях, проведенных на профессиональном ринге, не потерпел ни одного поражения (22 победы и одна ничья), 20 раз завершив поединки досрочно.
Правда, в 2014 году Миллер уже попадался на запрещенных препаратах, когда выступал в кикбоксинг-промоушене Glory.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Джошуа — Миллер отменен.
Фото Getty Images
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