Происшествия

В Киеве ищут взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале

В Киеве на горячую линию полиции поступила анонимная информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Звонок был сделан около 15:00, в настоящее время на территории вокзала продолжаются поиски взрывчатки.

Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников.

Информация о минировании была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве и Днепре одновременно «заминировали» все супермаркеты «Ашан», а перед этим в Житомире неизвестный требовал выкуп, угрожая взорвать сразу три торговых центра.

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