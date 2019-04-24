Деньги

Украинцев предупредили о "сомнительных" долгах за газ: как это повлияет на назначение субсидии

Долги за газ, которые неправомерно насчитывают потребителям, не повлияют на предоставление украинцам субсидий. Ранее сообщалось, что автоматическое переназначение субсидий на оплату коммунальных услуг коснется трех миллионов домохозяйств.

Как сообщают в Минсоцполитики, поставщики незаконно начисляют потребителям дополнительные объемы газа, якобы в рамках приведения к «стандартным условиям». Домохозяйства, в счетах которых будут указаны сомнительные долги за газ, получат в мае субсидии на оплату коммунальных услуг.

«Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЕКП о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в постановление Кабинета министров Украины. Изменения предусматривают право субсидиантов на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии „сомнительного“ долга за газ», — говорится в сообщении.

По данным Минсоцполитики, многие украинцы сообщают о том, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами. Правительство обязало всех поставщиков газа уже в мае предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. «На основе этой информации и будут переназначаться субсидии», — утверждают в министерстве и добавляют: «Те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию. Граждане, имеющие долги за потребленный газ, будут переведены на безналичную форму. Долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае, не будут влиять на процесс переназначения субсидий».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за переназначением субсидий в мае в управления соцзащиты следует обратиться арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, а также семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, если у них либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты. Также это касается граждан, у которых в течение года произошли изменения в составе семьи.

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