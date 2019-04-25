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До 33 гривен за литр: озвучен прогноз подорожания бензина и дизтоплива в Украине
В течение ближайших недель в Украине могут подорожать дизельное топливо и бензин. Не исключено, что цена поднимется до 33 гривен за литр.
Такой прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» озвучил аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. Среди причин — ограничения, введенные Россией и рост цен на мировых рынках, который «уводит» стоимость нефти выше 70 долларов.
«Как следствие, в Украине можно ожидать рост цен на дизтопливо и бензин уже в течении ближайших недель. Потенциально — до 33 гривен за литр при условии стабильности гривни», — отметил эксперт.
Что же касается цены на автогаз, то она также будут расти, но умеренными темпами. «Сезонность спроса — цены на газ летом ниже, чем зимой — будет пока их сдерживать. Таким образом, цены на сжиженный газ стабилизируются возле отметки 14 гривен за литр», — прогнозирует Максим Пархоменко.
Полный текст материала о ситуации на рынке читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Цены на заправках продолжают расти: стало известно, почему топливо дорожает».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Беларусь частично возобновила поставки светлых нефтепродуктов в Украину.
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