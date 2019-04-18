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Россия запретила поставки в Украину нефти и нефтепродуктов
В ответ на расширение Украиной списка товаров, запрещенных к ввозу с территории РФ, в Кремле запретили экспорт в нашу страну российской нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
По данным росСМИ, он также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. Санкции коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки.
При этом Медведев уточнил, что с 1 июня текущего гoда некоторые российские товары можно будет вывозить в Украину только на основании специальных oтдельных разрешений. В эту категорию, в частности, включена прoдукция ТЭК, в том числе нефть, уголь и нефтепродукты.
Напомним, ранее в Украине был опубликован список товаров, продукции, комплектующих из России, без которых Украина не может обойтись.
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