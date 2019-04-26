В Украине сделали важное заявление о перерасчете субсидий

Деньги

С 1 мая в Украине начнется перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг на следующий отопительный сезон. Для 90 процентов субсидиантов это произойдет в автоматическом режиме. Ранее сообщалось, что «сомнительные долги» за газ не повлияют на предоставление субсидии.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, неделю назад Кабинет министров принял изменения и дополнения к системе субсидий. «С 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый отопительный сезон будет осуществлен в автоматическом режиме», — заявил Павел Розенко.

Эксклюзивный материал о перерасчете субсидий, а также о других социальных выплатах, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Пеня за долги по коммуналке, выплата „живых“ субсидий и помощь ветеранам: что ждет Украину в мае».

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