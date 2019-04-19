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Пеня за долги по коммуналке, выплата "живых" субсидий и помощь ветеранам: что ждет Украину в мае
В мае нас ждет много новостей на социальном и экономическом фронте: завершится декларационная кампания, появится пеня за неуплату платежей, некоторым нашим согражданам нужно будет снова подать документы на субсидии, а другим выплатят традиционную одноразовую помощь к 5 мая. Поэтому «ФАКТЫ» решили составить обзор новинок.
Кстати, у части украинцев отберут субсидии уже в мае: кого это коснется.
Многим семьям нужно подать в мае новый комплект документов для субсидии
Напомним, что в соответствии с нашим законодательством, ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год (как на отопительный, так и неотопительный сезоны). Как заявили в Министерстве социальной политики, в этом году в мае субсидии автоматически переназначат трем миллионам семей.
Остальным нужно будет обновить два документа: заявление и декларацию о доходах. А точнее, повторно подать в мае документы в Управление социальной защиты населения. Это необходимо сделать:
- арендаторам жилья;
- внутренне перемещенным лицам;
- семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;
- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых доходы отсутствуют или меньше минимальной заработной платы;
- тем, у кого произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.
И еще один важный момент. До мая правительство должно было решить, какая форма монетизации субсидии останется: наличная или безналичная. Правительство подумало и решило оставить… обе!
Наличную субсидию назначат тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. При этом пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и «Укрпочту», те, кто еще не на пенсии — через «Ощадбанк».
Cемьи, у которых по состоянию на май-июнь есть долги за коммуналку, будут переведены на безналичную субсидию, но только после уплаты задолженности.
«Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после ее уплаты или реструктуризации в течение года им будет выплачиваться субсидия в безналичной форме», — пояснил министр социальной политики Андрей Рева.
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Также напомним, что «летнюю» субсидию (на неотопительный сезон) рассчитывают на основе доходов граждан, полученных в третьем-четвертом кварталах 2018 года.
А помощь на отопительный сезон 2019—2020 года будут рассчитывать согласно доходам первого-второго кварталов 2019 года.
Министерство социальной политики Украины специально подчеркнуло, что не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится.
Также в связи с монетизацией министерство разъяснило, как семьи могли бы заплатить меньше, если бы на их счетах оставалась неиспользованная субсидия.
Итак, если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии (так называемая переплата), граждане имеют право платить меньше — ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.
В случае, если домохозяйство экономило или получало субсидию «задним числом» за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной платежки — на сумму неиспользованной жилищной субсидии.
Если на счетах лежит большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.
Министерство объяснило это на примере.
По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 гривен. Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 гривен. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате «ноль». Остальные 500 гривен переходят на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 гривен, ей в апреле остается доплатить всего 500 гривен.
При этом субсидию такое домохозяйство получило наличными в марте и получит в апреле. Благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете поставщика услуги неиспользованной помощи семья может использовать субсидию по своему усмотрению.
Если у вас есть вопросы по поводу назначения субсидии, можно обратиться на правительственную горячую линию по телефону 15−54. Также разъяснения есть на посвященном субсидиям сайте https://teplo.gov.ua/
До 5 мая ветеранам войны выплатят помощь
Напомним, что каждый год к годовщине окончания Второй мировой войны в нашей стране ветеранам войны и некоторым другим категориям выплачивается помощь. Еще 20 марта 2019 года Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Согласно принятому правительством решению, ежегодную разовую денежную помощь выплатят до 5 мая 2019 года.
|
РАЗМЕР РАЗОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ В 2019 ГОДУ
|
Кому
|
Размер помощи в 2019 году
|
|I группы
|3850 гривен
|II группы
|3400 гривен
|III группы
|2950 гривен
|
|3850 гривен
|
|1295 гривен
|
|840 гривен
|
|530 гривен
Финальный срок подачи декларации о доходах — 3 мая
В мае заканчивается декларационная кампания. Как уже писали «ФАКТЫ», кроме людей, которые имеют доходы из-за рубежа, успеть посетить налоговую инспекцию должны те, кто получал доходы без участия налоговых агентов. Например, от других физических лиц, работая нянями, водителями, гувернантками, домработницами, строителями, или делая ремонт в квартире.
Также подать декларацию должны люди, получившие в 2018 году инвестиционные доходы: от продажи ценных бумаг, корпоративных прав.
Еще один случай, когда человек обязан подать декларацию: если у него в 2018 году образовалась списанная просроченная задолженность. Ведь суммы списанной просроченной задолженности и аннулированного долга считаются доходом, облагаемым налогом и требующим подачи декларации. Но с учетом некоторых условий: долг, по которому истек срок исковой давности превышает 1095 дней (или три года), а его сумма — 50 процентов месячного прожиточного минимума, установленного для дееспособного лица на 1 января отчетного года (свыше 881 гривни, поскольку прожиточный минимум в 2018 году — 1762 гривни).
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Добавим, что люди, которым финансовые учреждения аннулировали или простили сумму задолженности (кредита), тоже должны подать декларацию. Сумма прощенного долга при этом должна превышать 25 процентов минимальной заработной платы в 2018 году — 930 гривен 75 копеек (минимальная зарплата в 2018 году — 3723 гривни).
Кроме того, подать декларацию должны те, кто имел доход, сдавая свое имущество в аренду физическим лицам, а также в некоторых случаях: если продал автомобиль или получил наследство.
Подать декларацию нужно до 3 мая. Сделать это можно как лично, так и переслать заполненный бланк по почте (в таком случае документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении и делать это не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока). Кроме того, человек может заполнить декларацию в онлайн режиме на сайте Государственной фискальной службы Украины в сервисе «Электронный кабинет».
Если вы сомневаетесь, нужно ли вам декларировать свои доходы, выяснить это можно, позвонив в контакт-центр Государственной фискальной службы по номеру 0−800−501−007 или воспользоваться общедоступным информационным справочным ресурсом m.zir.sfs.gov.ua. Звонки со стационарных телефонов Украины бесплатные.
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Также на веб-портале Государственной фискальной службы создан баннер «Деклараційна кампанія — 2019», где размещена информация о декларировании и примеры заполнения декларации.
Кстати, к середине апреля свыше 200 тысяч человек уже подали декларации о доходах (на 54 процента больше, чем к этому сроку в прошлом году). При этом жители Украины задекларировали 24 миллиарда гривен доходов. Это на 97 процентов (то есть почти вдвое) больше суммы, которая была задекларирована на 1 апреля 2018 года. При этом Государственная фискальная служба насчитала уже 2 тысячи 67 миллионеров.
Поставщики тепла, воды, газа смогут вводить так называемую абонплату
С 1 мая, с опозданием на год, должен полностью вступить в силу новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» («ФАКТЫ» подробно рассказывали о главных его нормах). Этот объемный документ и множество подзаконных актов к нему существенно изменят отношения между собственниками жилья, коммунальными службами и поставщиками услуг. Изменений много, но остановимся только на некоторых.
Согласно закону, теперь советские жэки окончательно уходят в прошлое. Жильцы многоэтажек, в которых не создано общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), должны выбрать себе управителя либо управляющую компанию для взаимодействия с поставщиками услуги уборки территорий, вывоза мусора и прочих работ. Если они этого не сделают, то им придется заключать прямые договоры со всеми коммунальными предприятиями и службами.
«Начиная с 1 мая 2019 года, в нашей стране появится возможность для жильцов выбирать себе управляющих. Хочу обратить внимание, что их еще критически не хватает. Сейчас такие специалисты проходят обучение и сертификацию на уровне Министерства регионального развития и строительства. Появится и реестр управляющих. Он должен быть доступен на сайте Минрегионстроя. В нем люди смогут искать контакты этих новых сертифицированных специалистов», — сообщил «ФАКТАМ» эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства кандидат юридических наук Андрей Никончук.
Кроме того, с 1 мая поставщики тепла, воды, газа и прочих услуг получат право вводить так называемую абонплату. Это фиксированная сумма, которая платится потребителем даже в том случае, если он в текущем месяце не пользовался водой или газом. Эти деньги должны расходоваться исключительно на содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования.
А еще новый закон позволяет поставщикам начислять штрафные санкции за неуплату счетов — пеню. Размер пени установлен законом и составляет 0,01 процента долга за каждый день просрочки после 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты услуги. Таким образом, годовая ставка по пене — 3,65 процента. Это скорее напоминание должникам, что платить лучше вовремя.
Новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает и множество других нововведений, о которых «ФАКТЫ» подробно расскажут в ближайшее время.
Ранее «ФАКТЫ» разъясняли, за что коммунальщики смогут отключать людям газ, воду и электроэнергию.
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