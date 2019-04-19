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Пеня за долги по коммуналке, выплата "живых" субсидий и помощь ветеранам: что ждет Украину в мае

В мае нас ждет много новостей на социальном и экономическом фронте: завершится декларационная кампания, появится пеня за неуплату платежей, некоторым нашим согражданам нужно будет снова подать документы на субсидии, а другим выплатят традиционную одноразовую помощь к 5 мая. Поэтому «ФАКТЫ» решили составить обзор новинок. Кстати, у части украинцев отберут субсидии уже в мае: кого это коснется.

Многим семьям нужно подать в мае новый комплект документов для субсидии

Напомним, что в соответствии с нашим законодательством, ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год (как на отопительный, так и неотопительный сезоны). Как заявили в Министерстве социальной политики, в этом году в мае субсидии автоматически переназначат трем миллионам семей.

Остальным нужно будет обновить два документа: заявление и декларацию о доходах. А точнее, повторно подать в мае документы в Управление социальной защиты населения. Это необходимо сделать:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых доходы отсутствуют или меньше минимальной заработной платы;

тем, у кого произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

И еще один важный момент. До мая правительство должно было решить, какая форма монетизации субсидии останется: наличная или безналичная. Правительство подумало и решило оставить… обе!

Наличную субсидию назначат тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. При этом пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и «Укрпочту», те, кто еще не на пенсии — через «Ощадбанк».

Cемьи, у которых по состоянию на май-июнь есть долги за коммуналку, будут переведены на безналичную субсидию, но только после уплаты задолженности.

«Что касается тех, кто будет иметь задолженность, то после ее уплаты или реструктуризации в течение года им будет выплачиваться субсидия в безналичной форме», — пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

Также напомним, что «летнюю» субсидию (на неотопительный сезон) рассчитывают на основе доходов граждан, полученных в третьем-четвертом кварталах 2018 года.

А помощь на отопительный сезон 2019—2020 года будут рассчитывать согласно доходам первого-второго кварталов 2019 года.

Министерство социальной политики Украины специально подчеркнуло, что не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится.

Также в связи с монетизацией министерство разъяснило, как семьи могли бы заплатить меньше, если бы на их счетах оставалась неиспользованная субсидия.

Итак, если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг есть неиспользованные субсидии (так называемая переплата), граждане имеют право платить меньше — ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

В случае, если домохозяйство экономило или получало субсидию «задним числом» за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной платежки — на сумму неиспользованной жилищной субсидии.

Если на счетах лежит большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

Министерство объяснило это на примере.

По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 гривен. Домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 гривен. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате «ноль». Остальные 500 гривен переходят на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 гривен, ей в апреле остается доплатить всего 500 гривен.

При этом субсидию такое домохозяйство получило наличными в марте и получит в апреле. Благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете поставщика услуги неиспользованной помощи семья может использовать субсидию по своему усмотрению.

Если у вас есть вопросы по поводу назначения субсидии, можно обратиться на правительственную горячую линию по телефону 15−54. Также разъяснения есть на посвященном субсидиям сайте https://teplo.gov.ua/

До 5 мая ветеранам войны выплатят помощь

Напомним, что каждый год к годовщине окончания Второй мировой войны в нашей стране ветеранам войны и некоторым другим категориям выплачивается помощь. Еще 20 марта 2019 года Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2019 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Согласно принятому правительством решению, ежегодную разовую денежную помощь выплатят до 5 мая 2019 года.

РАЗМЕР РАЗОВОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ В 2019 ГОДУ Кому Размер помощи в 2019 году лицам с инвалидностью вследствие войны;

бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам I группы 3850 гривен II группы 3400 гривен III группы 2950 гривен лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной 3850 гривен участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции достоинства;

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей 1295 гривен членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны;

женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз 840 гривен участникам войны;

бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы;

детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага 530 гривен

Финальный срок подачи декларации о доходах — 3 мая

В мае заканчивается декларационная кампания. Как уже писали «ФАКТЫ», кроме людей, которые имеют доходы из-за рубежа, успеть посетить налоговую инспекцию должны те, кто получал доходы без участия налоговых агентов. Например, от других физических лиц, работая нянями, водителями, гувернантками, домработницами, строителями, или делая ремонт в квартире.

Также подать декларацию должны люди, получившие в 2018 году инвестиционные доходы: от продажи ценных бумаг, корпоративных прав.

Еще один случай, когда человек обязан подать декларацию: если у него в 2018 году образовалась списанная просроченная задолженность. Ведь суммы списанной просроченной задолженности и аннулированного долга считаются доходом, облагаемым налогом и требующим подачи декларации. Но с учетом некоторых условий: долг, по которому истек срок исковой давности превышает 1095 дней (или три года), а его сумма — 50 процентов месячного прожиточного минимума, установленного для дееспособного лица на 1 января отчетного года (свыше 881 гривни, поскольку прожиточный минимум в 2018 году — 1762 гривни).

Добавим, что люди, которым финансовые учреждения аннулировали или простили сумму задолженности (кредита), тоже должны подать декларацию. Сумма прощенного долга при этом должна превышать 25 процентов минимальной заработной платы в 2018 году — 930 гривен 75 копеек (минимальная зарплата в 2018 году — 3723 гривни).

Кроме того, подать декларацию должны те, кто имел доход, сдавая свое имущество в аренду физическим лицам, а также в некоторых случаях: если продал автомобиль или получил наследство.

Подать декларацию нужно до 3 мая. Сделать это можно как лично, так и переслать заполненный бланк по почте (в таком случае документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении и делать это не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока). Кроме того, человек может заполнить декларацию в онлайн режиме на сайте Государственной фискальной службы Украины в сервисе «Электронный кабинет».

Если вы сомневаетесь, нужно ли вам декларировать свои доходы, выяснить это можно, позвонив в контакт-центр Государственной фискальной службы по номеру 0−800−501−007 или воспользоваться общедоступным информационным справочным ресурсом m.zir.sfs.gov.ua. Звонки со стационарных телефонов Украины бесплатные.

Также на веб-портале Государственной фискальной службы создан баннер «Деклараційна кампанія — 2019», где размещена информация о декларировании и примеры заполнения декларации.

Кстати, к середине апреля свыше 200 тысяч человек уже подали декларации о доходах (на 54 процента больше, чем к этому сроку в прошлом году). При этом жители Украины задекларировали 24 миллиарда гривен доходов. Это на 97 процентов (то есть почти вдвое) больше суммы, которая была задекларирована на 1 апреля 2018 года. При этом Государственная фискальная служба насчитала уже 2 тысячи 67 миллионеров.

Поставщики тепла, воды, газа смогут вводить так называемую абонплату

С 1 мая, с опозданием на год, должен полностью вступить в силу новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» («ФАКТЫ» подробно рассказывали о главных его нормах). Этот объемный документ и множество подзаконных актов к нему существенно изменят отношения между собственниками жилья, коммунальными службами и поставщиками услуг. Изменений много, но остановимся только на некоторых.

Согласно закону, теперь советские жэки окончательно уходят в прошлое. Жильцы многоэтажек, в которых не создано общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), должны выбрать себе управителя либо управляющую компанию для взаимодействия с поставщиками услуги уборки территорий, вывоза мусора и прочих работ. Если они этого не сделают, то им придется заключать прямые договоры со всеми коммунальными предприятиями и службами.

«Начиная с 1 мая 2019 года, в нашей стране появится возможность для жильцов выбирать себе управляющих. Хочу обратить внимание, что их еще критически не хватает. Сейчас такие специалисты проходят обучение и сертификацию на уровне Министерства регионального развития и строительства. Появится и реестр управляющих. Он должен быть доступен на сайте Минрегионстроя. В нем люди смогут искать контакты этих новых сертифицированных специалистов», — сообщил «ФАКТАМ» эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства кандидат юридических наук Андрей Никончук.

Кроме того, с 1 мая поставщики тепла, воды, газа и прочих услуг получат право вводить так называемую абонплату. Это фиксированная сумма, которая платится потребителем даже в том случае, если он в текущем месяце не пользовался водой или газом. Эти деньги должны расходоваться исключительно на содержание и ремонт инженерных сетей и оборудования.

А еще новый закон позволяет поставщикам начислять штрафные санкции за неуплату счетов — пеню. Размер пени установлен законом и составляет 0,01 процента долга за каждый день просрочки после 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты услуги. Таким образом, годовая ставка по пене — 3,65 процента. Это скорее напоминание должникам, что платить лучше вовремя.

Новый закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает и множество других нововведений, о которых «ФАКТЫ» подробно расскажут в ближайшее время.

Ранее «ФАКТЫ» разъясняли, за что коммунальщики смогут отключать людям газ, воду и электроэнергию.

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