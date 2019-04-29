Супрун рассказала, как отметить праздники без вреда для здоровья

Здоровье

На Пасху и майские праздники украинцы в 2019 году отдыхают пять дней подряд. Чтобы не только хорошо провести время, но и не навредить себе, переедая или же злоупотребляя алкоголем, руководитель Минздрава Ульяна Супрун советует украинцем быть сдержанными.

Так, Ульяна Супрун советует пить достаточно воды (это ускоряет прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему), есть больше клетчатки (такая пище значительно улучшает пищеварение), не злоупотреблять жирным и пить ферментные препараты. «Если переели и хотите облегчить тяжесть — не стоит принимать ферментные препараты. Несколько таблеток до или после тяжелого застолья не спасут от последствий переедания», — утверждает она и добавляет: «Универсальный совет в случае переедания — есть меньше (какими бы вкусными ни были паски) и не полагаться на силу таблеток».

Что же касается алкоголя, то, по словам Ульяны Супрун, безопасной дозы нет. «Если вы решили все-таки выпить алкоголь, то лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, хоть что-то полезное. А именно вещество ресвератрол, полезный для здоровья сердца и сосудов… Чтобы избежать дегидратации, алкоголь следует запивать водой. Не употребляйте алкоголь на голодный желудок и не смешивайте его с газированными напитками», — советует руководитель Минздрава.

Также Ульяна Супрун дала несколько советов тем, кто собирается на пикник. С учетом того, что в лесах и парках уже появляются клещи.

Несколько вкусных советов и рецептов праздничных блюд к Пасхе читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Легкий рецепт вкусного пасхального кулича: советы кондитера (фото)».

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