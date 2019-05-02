Здоровье

Могут довести до депрессии: Супрун рассказала, как лайки в соцсетях влияют на психику

Реакция интернет-пользователей в виде лайков или комментариев на пост в социальных сетях, как утверждают ученые, стимулирует выработку дофамина у человека. А вот подсчет этих самых лайков плохо влияет на психику. Ранее сообщалось о сбое в работе Instagram — с самыми большими проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Италии и Португалии.

Об этом на своей страничке в соцсетях пишет руководитель Минздрава Ульяна Супрун в ответ на просьбу прокомментировать планы Instagram по сокрытию количества лайков ради психического здоровья пользователей. «Разработчики считают, что подсчет количества лайков плохо влияет на психическое здоровье пользователей. Порой даже побуждает людей попадать в опасные ситуации ради получения большего количества лайков под фото», — пишет Ульяна Супрун.

Ссылаясь на данные ученых, она подчеркивает, что положительная реакция друзей на запись или фото в социальных сетях стимулирует у человека выработку дофамина. «Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные „вознаграждения“, что, безусловно, влияет на психическое здоровье, — отметила руководитель Минздрава и добавила: — Что же касается психического здоровья, то можно с уверенностью утверждать: общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн имеют гораздо больше преимуществ».

Тем, кто не мыслит свою жизнь без соцсетей и мобильных телефонов, Ульяна Супрун советует все же дозировать время нахождения онлайн и иногда бывать вне зоны досягаемости.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун призвала с осторожностью относиться к появившейся моде на витаминные биодобавки. По ее словам, клинические исследования показали, что большинство людей пьет витамины зря.

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