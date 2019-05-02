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Весам полезна диета, а Стрельцам надо проверить щитовидку: гороскоп здоровья на май от победителя «Битвы экстрасенсов»
Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов считает, что май — лучшее время для того, чтобы «перезагрузить организм».
— Именно в последний месяц весны стоит позаботиться о профилактике, а возможно, и сесть на диету, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Хаял. — И, конечно, не забывайте о спорте. Но не надо слишком усердствовать. В мае наш организм требует и небольшой передышки в виде приятных моментов: путешествий и встреч с друзьями.
Овны
Звезды советуют Овнам в этом месяце воздержаться от строгих диет и смелых гастрономических экспериментов. Так как пищеварительная система людей этого знака и без того будет уязвимой вследствие многих переживаний, связанных с трудовой сферой деятельности. И, чтобы не заработать гастрит или даже язву, старайтесь питаться правильно и проще относиться к происходящему.
Тельцы
Май для Тельцов — прекрасное время, чтобы взяться за укрепление своего иммунитета. И тогда все ваши начинания будут успешными. Но главное условие при этом — приступить к новому образу жизни, занятиям фитнесом, йогой или утренними пробежками уже с начала месяца. Так что надо поторопиться!
Близнецы
В этот период на представителей знака свалится новая ответственность, что может стать серьезным ударом для нервной системы. Известно, что именно Близнецы — один из самых ответственных знаков Зодиака. Может появиться раздражительность, бессонница, не исключены даже нервные срывы. Чтобы этого избежать, старайтесь больше времени уделять делам, которые могут вас успокоить и принести удовольствие. Рисование, рукоделие или просто вечерняя прогулка на свежем воздухе — станут панацеей в этом случае.
Раки
Переживания по поводу работы, которых в мае у Раков будет немало, чреваты проблемами с сердечно-сосудистой системой у представителей этого знака. А потому вам просто необходима небольшая разрядка в виде приятных путешествий и ярких эмоций, которые смогут вас отвлечь. Стоит уделить себе внимание просто в выходные, забыв обо всех беспокойствах.
Львы
В этом месяце у представителей знака Львов есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. Звезды советуют уделять больше внимания своему здоровью. Не стоит откладывать визит к врачу, даже если ощущаете легкое недомогание. Махнув рукой на проблемы своего организма, вы можете значительно усложнить ситуацию. Поэтому при первых же симптомах болезни стоит проконсультироваться у специалистов.
Девы
В этот период Девы могут взвалить на свои плечи ношу из множества непосильных задач. А все потому, что им крайне тяжело отказывать людям. Но желание помочь всем на свете в этом месяце может обернуться против вас, превратившись в проблемы со здоровьем. А именно — со спиной и позвоночником. Совет звезд: не спешите пить обезболивающее. Возможно, вам стоит начинать утро с пробежки, пешей прогулки или зарядки вместо того, чтобы решать проблемы всех, кто вас окружает.
Весы
В мае будьте осторожнее в быту. Не беритесь за несколько дел одновременно и, как говорится, «спешите медленно», так как есть большая вероятность получить травму. А вот конец мая — отличный период для очищения организма. Диеты, направленные на выведение токсинов или похудение, принесут хороший результат.
Скорпионы
В этот период жизнь Скорпионов будет перенасыщена событиями. Новые знакомства, перемены и большое количество поставленных перед ними задач — прямой путь к головным болям. Чтобы этого избежать, надо стараться хотя бы час в день выделять для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями и немного перевести дух. Помните: все дела переделать невозможно!
Стрельцы
В мае под ударом может оказаться эндокринная система Стрельцов. Количество накопленных к самому себе претензий значительно снизит самооценку. Не исключены проблемы со щитовидной железой, бессонница и даже гормональные сбои. Поэтому совет звезд: чаще хвалить себя, даже если повод для этого кажется вам совсем незначительным. А лучше всего — начните утро с комплимента самому себе. Вот увидите, уже через неделю ситуация кардинально изменится.
Козероги
Козероги в этот период будут особенно чувствительны и ранимы. Замечания и критика со стороны окружающих людей могут выбить их из колеи и даже стать причиной глубокого стресса. Чтобы этого избежать, старайтесь заниматься спортом и чаще радовать себя приятными мелочами. Например, сходите в сауну, салон красоты или просто на шопинг. Это поможет вам переключиться и настроиться на позитив.
Водолеи
В этом месяце звезды советуют Водолеям поберечь сердце. Не стоит воспринимать любую неприятность как личную трагедию — так и до сердечного приступа недалеко. Постарайтесь окружать себя позитивными вещами и светлыми людьми. Улыбка и хорошее настроение — лучшая профилактика проблем с сердечно-сосудистой системой.
Рыбы
Май для Рыб — отличный период, чтобы бросить вызов своим вредным привычкам. Сейчас вы легко сможете перестроить себя и начать этот месяц в режиме правильного питания и здорового сна. Главное — сделать первый шаг уже в первых числах мая. И увидите, через пару недель такой образ жизни станет просто вашей необходимостью.
Ранее эксклюзивный гороскоп на май для «ФАКТОВ» составила астропсихолог Валентина Виттрок, рассказав, что ждет в этом месяце представителей всех знаков зодиака.
О том, каким будет май и на какие дни стоит обратить особое внимание, читайте в материале: 7 мая стоит отказаться от длительных поездок, а 14 мая — от критики начальства: прогноз кризисных дней месяца.
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