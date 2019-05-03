Почему нельзя спать в контактных линзах: офтальмолог из США опубликовал шокирующие фото

Здоровье

Американский офтальмолог Патрик Воллмер опубликовал в соцсети Facebook шокирующие фотографии, которые наглядно доказывают, почему нельзя спать в контактных линзах. По словам врача те, кто регулярно отправляется в кровать, не вынимая предварительно линзы, рискуют заполучить серьезную глазную инфекцию. В частности, они могут занести в глаза бактерии Pseudomonas. В результате пациенту может даже грозить полная слепота. Доктор подчеркивает, что вытащить линзы — дело нескольких секунд. Это гораздо проще, чем страдать потом он последствий своей лени.

«Люди должны увидеть эти снимки и напоминать самим себе, а также своим родным и друзьям о том, что может произойти из-за неправильного использования линз», — говорит доктор. Как пишет издание Metro, примерно один на каждые 500 человек, которые носят контактные линзы, страдает от той или иной формы инфекции ежегодно.

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