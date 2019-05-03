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Супрун рассказала правду о коричневом сахаре
Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что заменители сахара, в том числе коричневый тростниковый сахар, которые часто употребляют как альтернативу белому сахару, на самом деле не такие уж и полезные. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковым. Хотя на самом деле он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а у тростникового — примеси. Тростниковый сахар может показаться менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко», — пишет она.
По словам главы Минздрава, выбирая пищу, прежде всего важно учитывать не тип углеводов, а их количество.
«Ведь как бы мы не убегали от глюкозы, именно в нее рано или поздно превращаются все углеводы, которые мы потребляем. Так устроен наш организм. Глюкоза — главная энергетическая валюта, которой обмениваются между собой печень, мозг и клетки иммунной системы», — пояснила Супрун.
Она также предостерегла и от сильного увлечения медом, который украинцы любят употреблять в холодные времена года для профилактики простудных заболеваний.
«Мед — не лучше других источников простых углеводов. Он так полюбился и надежно закрепился на наших кухнях, поскольку длительное время просто не было альтернатив. Человечество долго могло наслаждаться только медом и патокой, которые, кроме того, были еще и дорогими. Мед дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно, исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром», — написала она.
Супрун написала, что следует делать, если даже мед и коричневый сахар не так уж и полезны.
«Приучайте себя к несладким вкусам. Откажитесь от сладких чая и кофе, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или несколько кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хотя гликемическая нагрузка не меняется. Так вы не наберете лишнего веса, а еще сэкономите кучу денег на кленовом сиропе и лечении зубов», — советует она.
По мнению главы Минздрава, достойной альтернативой сахара, меда и сиропов являются фрукты.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ульяна Супрун призвала с осторожностью относиться к появившейся моде на витаминные биодобавки, так как эффект от таких БАДов может быть совсем не таким, как обещают производители.
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