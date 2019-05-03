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В пятницу вечером Супрун решила рассказать украинцам, почему пить — плохо
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, продолжая развенчивать мифы, опровергла популярные заблуждения об алкогольных напитках. Глава Минздрава напомнила, что безопасной дозы алкоголя не существует, кофе и алкогольные напитки — опасное сочетание, а выпивка даже умеренными порциями не продлевает жизнь и не улучшает здоровье.
Вопреки бытующему среди населения мифу, алкоголь не спасает от депрессии. Согласно последним исследованиям, у трезвенников и алкоголиков статистически примерно равные шансы впасть в депрессивное состояние (70% и 80%). При этом алкоголь повышает риски абдоминального ожирения (в области талии), сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии и ухудшает поглощение витаминов кишечником.
Также выпивка не продлевает жизнь. Долгожители часто делятся рецептами благоденствия, где фигурирует спиртное в умеренных дозах. Но ученые единодушны: это как раз тот случай, когда здоровье сохраняется не «благодаря», а «несмотря на» употребление алкоголя. А говорить «спасибо» за долгую жизнь следует, прежде всего, хорошим генам.
Также получены доказательства, что алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Также алкоголь меняет работу генов, отвечающих за обмен холестерина, целостность сосудов, нейропластичность. Эти изменения называются эпигенетическими и даже могут передаваться следующим поколениям.
Напомним, ранее Ульяна Супрун объяснила, почему активированный уголь не поможет от опьянения и почему лечиться алкоголем — бессмысленно.
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