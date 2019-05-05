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Первый рушник вышила в 7 лет: физик из Киева установила рекорд Украины по количеству вышитых работ
В Киеве в Центре украинской культуры и искусств (улица Хоревая, 19-В) на открытии выставки работ киевлянки Любови Романив, зафиксирован ее рекорд: 165 собственноручно вышитых рушников, сорочек, скатертей. Любовь Мирославовна работает инженером-физиком (занимается исследованиями прочности металлов) в известном на весь мир антоновском КБ, где были созданы самые большие в мире самолеты «Руслан» и «Мрия». А в свободное время (даже на работе в обеденный перерыв) вышивает. Кроме вышитых вещей, на выставке представлены созданные Любовью Романив писанки и кризы (женские нагрудные украшения, которые изготавливали на Лемковщине). Выставка приурочена 75 годовщине начала насильственного выселению полумиллиона украинцев с Лемковщины, Холмщины, Надсяння, Подляшь.
- Мои родители пережили это страшное событие, — рассказала «ФАКТАМ» Любовь Романив. — Моя мама Цицилия Дмитриевна (в девичестве Возняк) родом с Лемковщины, отец Мирослав Иванович — из Надсяння. Его родное село спалил поляки. Родители рассказывали, что в 1944—1945 годах украинцы из приграничных с Польшей регионов массово писали письма лидеру УССР Никите Хрущеву с просьбой, чтобы этнические украинские земли приграничья вошли в состав советской Украины. Но сталинское руководство решило отдать их Польше, а украинское население выселить. Отец написал книгу о том, что ему и его односельчанам довелось тогда пережить. Например, он рассказал, как поляки загнали вместе мужчин и женщин в большую яму (чтобы было удобно охранять), не предусмотрев возможности людям сходить в туалет и поесть. Я издала мемуары отца, но хотелось бы, чтобы они были доступны всем. Поэтому ищу возможность разместить их в Интернете. Буду благодарна читателям «ФАКТОВ», если они мне в этом помогут.
— Кто вас научил вышивать?
- Мама. Первую свою работу я вышила, когда мне было семь лет. Тот рушник не сохранился, но орнамент я помню до сих пор — закрою глаза и вижу его, как наяву.
Любовь Романив вышила рекордное количество работ за 20 лет
— Вышивать научились раньше, чем читать?
- Нет. Чтение я освоила очень рано. А вот письмо — уже после того, как научилась вышивать. В дипломе Национального реестра рекордов Украины указано, что он выдан мне, как человеку, который собственноручно вышил 165 работ. На самом деле, на моем счету их порядка 200 — часть я раздарила. Замечу, что вышиваю орнаменты всех регионов Украины.
— Сколько времени ушло на их создание?
- Около 20 лет. Сейчас мне 62 года — пенсионерка, но с работы меня не отпускают, а я и не хочу идти на покой — хорошо знаю свое дело инженера-физика.
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Фото с сайта lemko.org
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