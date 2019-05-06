Стоят баснословных денег: в Киеве открылась выставка старинных часов (фото)

История современности

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Тик-так…», посвященная старинным механическим часам. На ней представлено больше 90 экспонатов, причем механизмы некоторых исправны. Владельцы нескольких хронометров известны — это выдающийся балетмейстер Серж Лифарь, писательница Ольга Кобылянская, киевский авиаконструктор первых лет развития авиации Владимир Григорьев (он обучался во Франции в аэродинамической лаборатории, которую открыл создатель знаменитой Эйфелевой башни Гюставо Эйфелем). Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выставке, посвященной гетману Ивану Мазепе, которая прошла в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

— Идея организовать выставку старинных часов возникла после того, как я занялся изучением истории музыкальной машины конца XIX века, которая находится в постоянной экспозиции нашего музея, — рассказал «ФАКТАМ» куратор выставки «Тик-так…» научный сотрудник Национального музея истории Украины Анатолий Баранник. - В этой машине (по размерам она примерно как радиола советских времен) есть цилиндр, где записаны восемь мелодий. Продолжительность их звучания 45 минут. Мелодии можно послушать и сейчас — механизм в рабочем состоянии.

Заодно я поинтересовался другими вещами со старинными механизмами, хранящимися в фондах нашего музея (всего там более 750 тысяч экспонатов). И обнаружил большое количество часов. Перед выставкой реставраторы привели в порядок их корпусы. Изучение и ремонт механизмов — это следующая задача. Примечательно, что несколько хронометров пошли, стоило взять их в руки и немного подвигать: оказалось, они заводятся просто от движения. То есть механизмы исправны, хотя им по 100 и более лет. Большинство этих часов изготовлены в Швейцарии.

Замечу, что несколько экспонатов на выставку предоставил коллекционер Юрий Георгиевич Новицкий, у которого самое богатое в Киеве собрание старинных часов. Механизмы его часов находятся в рабочем состоянии.

— В минувшие века в Украине выпускали часы?

- Первый на территории нашей страны цех часовщиков возник во Львове около 400 лет назад. До наших дней дошло изображение герба львовского цеха часовщиков XVIII столетия. На нем изображены циферблат и лев, стоящий на задних лапах.

Любопытно, что, по свидетельству французского ученого географа Гийома де Боплана, служившего у польского короля в 1630- 1648 годах и бывавшего в Украине, в его времена чуть ли не у каждого крымского татарина, отправлявшегося в военный поход, имелись нюрнбергские часы.

— Сохранились старинные часы, изготовленные львовскими часовщиками?

- Да, но в коллекции нашего музея их нет. Поэтому на выставке мы демонстрируем цветную фотография старинных львовских часов, которые называли «жабами» — из-за того, что циферблат на них размещен горизонтально. Секундных стрелок на «жабе» нет, зато, кроме времени, они показывают дату и фазы Луны. Они собраны из почти 600 деталей!

В прежние века в Украине существовало несколько центров производства часов. Но это не были фабрики — работали мастера-одиночки. И использовали они импортные детали и механизмы, в основном швейцарские.

— На выставке есть часы из драгоценных металлов?

- Причем целая коллекция — с золотыми и серебряные корпусами. Стоят они баснословных денег. Мы разместили их в отдельной витрине. Любопытно, что среди этих предметов есть одни часы с корпусом из обычного металла, но на крышке золотом сделана надпись «Вова. 1900». К сожалению, кто был этот Владимир, нам не известно. Как не знаем мы деталей и о многих других экспонатах выставки. Дело в том, что во время Второй мировой войны документация на большое количество предметов, хранящихся в фондах музея, исчезла.

— Нам известны имена владельцев лишь нескольких, представленных здесь хронометров, — рассказывает Анатолий Баранник. — Видите, на крышке дорожных часов надпись: «Serge Lifar Opera 1938». Большое количество документов и вещей Сержа Лифаря нам передали родственники знаменитого танцовщика.



* Часы, принадлежавшие Сержу Лифарю

— Это правда, что в старину существовали специальные каретные часы?

- Да, на выставке представлены несколько экземпляров таких механизмов. Это будильники, которые предупреждали путешественника о приближении кареты или дилижанса к очередной станции, где будет остановка и замена лошадей. Бывало, что от станции до станции ехали часов по пять. Понятно, что за такое время многие пассажиры проваливались в сон, а каретные часы не давали им проспать остановку. Кстати, на одном из представленных на выставке дорожных будильников установлен музыкальный цилиндр, поэтому в назначенный час раздавался не звонок, а приятная мелодия.

Мы демонстрируем здесь коллекцию напольных, каминных, настенных часов великолепной работы. Вот, например, богато украшенные настенные часы в стиле буль (назван в честь французского мастера-мебельщика Анре-Шарля Буля), изготовленные во Франции в XVIII веке. Они весят целых 25 килограммов! Ведь корпус изготовлен из литой бронзы. Нам пришлось вбить в стены особо надежный крюк, чтобы он выдержал столь внушительный вес.



* Анатолий Баранник демонстрирует настенные часы в стиле буль, изготовленные во Франции в XVIII веке. Фото автора

— Замечу, что в старину, кроме механических, использовали солнечные, водные и даже огненные часы, — продолжает собеседник. — С огненными старатели спускались в шахты. Действовал прибор так: внутрь заливали масло, поджигали его, и по мере выгорания уровень масла опускался вдоль шкалы, на которой стояли отметки часов и минут. Так шахтеры определяли, сколько времени находятся под землей.

— В экспозиции есть дамские часы?

— Да, две пары. Они меньше мужских, отличаются лаконичностью, сдержанным дизайном.

— Как возникли наручные часы?

— Они появились в конце XIX века благодаря военным. Им в ходе боя требовалось точно засекать время. В экстремальной обстановке, когда дорога каждая секунда, удобнее иметь часы на запястье, а не доставать из кармана. На нашей выставке показаны часы тех времен, которые изначально были карманными, но затем к ним припаяли дужки и они стали наручными. Зачастую массивные карманные хронометры вставляли в специальные ремешки, чтобы носить на запястье. В начале ХХ века европейский рынок окончательно завоевали швейцарские карманные и наручные часы. А в Германии в тот период массово выпускали настенные часы, которые очень напоминали французские XVIII века. Причем немцы неизменно писали на циферблатах «Paris». У нас представлено несколько таких изделий германского производства «под старину».

— А в Российской империи собственного крупного производства часов не существовало?

— Почему же, оно было. В XIX веке прибалтийский немец Павел Буре открыл первый в Российской империи часовой завод, продукция которого поставлялась к императорскому двору. Первый фирменный магазин Буре начал работу в столице империи в Санкт-Петербурге, а второй — в Киеве. После большевистского переворота семья Буре эмигрировала и возобновила производство в Европе. Если на циферблате название торговой марки написано кириллицей — «Павелъ Буре» — значит, часы изготовлены в царские времена, если латиницей — в Европе.

— В большевистской России смогли наладить работу на заводах Буре?

- Нет. Во второй половине 1920-х советское правительство попыталось купить в Европе все необходимое для выпуска собственных часов. Однако с представителями большевистского режима никто из предпринимателей от часовой индустрии не хотел иметь дела. Тогда Москва направила делегацию в Соединенные Штаты. Американцы в те времена меньше, чем европейцы, опасались «красной чумы» и продали СССР два завода вместе с лицензиями на производство своих моделей часов. Благодаря этому контракту в 1930 году был открыт Первый московский часовой завод, а вскоре — второй.

Замечу, что в 1930-х годах часы выпускали на Харьковской ювелирной фабрике. В независимой Украине тоже есть компания, которая выпускает часы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Любомире Кречковском, который собрал самую большую в мире коллекцию старинных пасхальных яиц и создал в Коломые знаменитый Музей писанки.

* Фото предоставлены Национальным музеем истории Украины

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