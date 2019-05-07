История современности

Во вторник, 7 мая, в Национальном музее истории Украины открылась выставка одного экспоната — «Повернення», под проведение которой выделен отдельный зал. В его центре установили стеклянный шкаф, в котором демонстрируется бесценная реликвия — список (копия) XVII века иконы Вышгородской (Владимирской) Божьей Матери, оригинал которой был создан в Константинополе в 1090 году и подарен великому князю киевскому Ярославу Мудрому в 1136-м. Зал погружен во мрак. Освещена только сама икона — в прозрачном шкафу, горят лампы. Она является реликвией семьи гетмана Украинской державы Павла Скоропадского. После смерти в августе 2014-го младшей дочери Скоропадского Елены Павловны (она прожила 95 лет) ее наследники выставили в прошлом году раритет на продажу на одном из аукционов Женевы.

— К счастью, я узнал об этом и решил выкупить, — заявил коллекционер из Львова Ярослав Голдун (на фото в заголовке). — Я очень беспокоился, что икона достанется российским коллекционерам, ведь эта копия была создана в Московии. Однако мне все же удалось ее приобрести.

Копия XVII века соответствует оригиналу – Богоматерь смотрит на окружающих людей

— Дочь гетмана Скоропадского Елена Павловна периодически приезжала в Украину начиная с 1991 года, я с ней неоднократно встречалась, — рассказала директор Музея гетманщины Галина Яровая. — Хотя Елена Павловна родилась в 1919 году, когда ее родители уже эмигрировали в Европу, она отлично владела украинским языком. Елена оставила воспоминания об отце и подарила нашему музею много его личных вещей. Елена жила недалеко от Цюриха. С первым мужем была в браке два года. За второго — Людвига Отта — вышла замуж в 1944 году и прожила с ним до самой смерти. Людвиг был на пять лет старше Елены. Он пережил ее лишь на месяц и скончался в возрасте 99 лет. Елена Павловна родила двоих дочерей. Одна из них так и не вышла замуж, другая имеет дочь и сына.

Павел Скоропадский с дочерью Еленой

— Мы провели первичную экспертизу иконы, — заявила заместитель главного хранителя Национального музея истории Украины Елена Походящая. — Мастер XVII века, написавший эту копию, сохранил важную особенность оригинала — взгляд Богородицы направлен на окружающих людей. Тогда как в традиции московской иконописи — изображать Божью Матерь так, что она смотрит на Младенца Иисуса. И вот еще что. В нижней части оклада размещен герб семьи Головинских, поскольку изначально икона принадлежала ей. Головинские подарили ее Скоропадским.

Икона висела в доме Елены Скропадской

На окладе изображен герб семьи Головинских, которые подарили икону Скоропадским

— Оригинал иконы Вышгородской Божьей Матери сохранился — сейчас он находится в России, — говорит академик Дмитрий Степовик. — Ее написали в 1090 году в иконописной мастерской самого большого монастыря Константинополя Студиоса, в котором было более 1000 монахов. В 1136-м византийский император подарил икону великому князю киевскому, после чего она почти 20 лет находилась в церкви города Вышгорода (находится рядом с Киевом). К сожалению, в 1155 году князь владимирский Андрей Боголюбский спалил Вышгород и увез бесценную реликвию во Владимир-на-Клязьме.

Планируется, что список этой иконы, принадлежавший семье Скоропадских, будет демонстрироваться в Национальном музее истории Украины на протяжении ближайших нескольких месяцев.

Семья Скоропадских. Слева - Елена. Плюшевого мишку в ее руках звали Петлюра

О жизненном пути последнего гетмана Украины читайте в материале «ФАКТОВ»: «Ни одного цветочка не могла я в то время достать для отца. Положила ему в гроб лишь зеленую веточку», — вспоминала дочь Павла Скоропадского.

Фото в заголовке автора

Фото Национального музея истории Украины

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