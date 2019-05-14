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Как изменится курс доллара к концу мая
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь. За сутки курс американской валюты снизился на 10 копеек, европейской — на 7 копеек. На вторник, 14 мая, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США — 26,11 грн; 1 евро — 29,36 грн; 10 российских рублей — 3,98 грн. Эксперты считают, что тенденция к укреплению гривни сохранится и далее.
«Курс в мае может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн за доллар. Национальный банк будет сдерживать колебания, но только в том случае, если они будут носить спекулятивный временный характер. Сейчас на рынке достаточное предложение валюты, что приводит к укреплению курса гривни, несмотря на глобальные риски, политические изменения и понижение учетной ставки НБУ. Приток валюты обеспечивают нерезиденты, украинцы из-за границы и IТ-фрилансеры. Важно отметить, что сейчас закончился период майский праздников, который сопровождался низкой активностью. Поэтому в ближайшие дни активность будет расти», — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.
Стоит отметить, что в сложившихся условиях НБУ активно наращивает свои валютные резервы. В частности, со 2 по 11 мая Нацбанк пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 100 млн долларов. А с начала года он увеличил резервы на 1,025 млрд долларов.
Недавно в Нацбанке прогнозировали, что осенью цены на газ для населения могут вырасти на 15%. Однако пока они только снижаются. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила своим контрагентам дополнительные соглашения с новыми ценами на газ для населения, которые почти на 4% ниже, чем те, которые действуют в апреле.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!