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Монетизация льгот на коммуналку: что нужно знать

14:14 15 мая 2019 418
Коммуналка
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 октября 2019 года в Украине начнется монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее в стране монетизировали субсидии на оплату коммуналки.

Как сообщают в Минсоцполитики, параллельно будут действовать две системы предоставления льгот в денежной форме: наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. В этом финансовом учреждении будут вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После получения денег Ощадбанк будет переводить деньги на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг.

В министерстве отмечают, что такой механизм разработан, прежде всего, для льготников пожилого возраста, которые привыкли к существующей системе. Впрочем, те, кто захочет получать деньги в наличной форме, могут написать заявление в органы соцзащиты. После обработки документов в Минсоцполитики, они будут направлены в Ощадбанк.

«Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время. Внедрение этих механизмов имеет целью объединить максимальное удобство для граждан с созданием необходимых условий для развития прозрачного и конкурентного рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг», — добавляют в Минсоцполитики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае начался перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг. Для 90 процентов субсидиантов это произойдет в автоматическом режиме, но некоторым украинцам нужно повторно подать документы в собес.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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