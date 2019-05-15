- 15:40 Лупят ногами и дубинками: в сеть попало видео избиения протестующих в Екатеринбурге
- 15:30 Потап, DZIDZIO и Тина Кароль: звезды шоу-бизнеса устроили модный батл в вышиванках
- 15:19 Известный российский блогер Давидыч раздался критикой в адрес Путина: сеть взбудоражило видео
- 15:13 В Раде придумали, как не дать Зеленскому распустить парламент: источник раскрыл детали
- 15:10 Каждый восьмой украинец позитивно относится к Путину, почти половина — симпатизирует России
- 14:56 В России после скандала отменили результаты голосования на шоу "Голос. Дети", где "победила" дочь певицы Алсу
- 14:56 Сына погибшего бойца АТО высадили из маршрутки? Причиной скандала под Киевом оказалась выдумка подростка
- 14:27 Владельцы "евроблях" заблокировали движение в центре Киева: что происходит
- 14:21 Не то лечили: в Кременчуге разгорается скандал из-за смерти годовалого ребенка
- 14:14 «Мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики», — Мингарелли
Монетизация льгот на коммуналку: что нужно знать
С 1 октября 2019 года в Украине начнется монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее в стране монетизировали субсидии на оплату коммуналки.
Как сообщают в Минсоцполитики, параллельно будут действовать две системы предоставления льгот в денежной форме: наличная и безналичная.
Льготы в безналичной форме назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. В этом финансовом учреждении будут вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После получения денег Ощадбанк будет переводить деньги на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг.
В министерстве отмечают, что такой механизм разработан, прежде всего, для льготников пожилого возраста, которые привыкли к существующей системе. Впрочем, те, кто захочет получать деньги в наличной форме, могут написать заявление в органы соцзащиты. После обработки документов в Минсоцполитики, они будут направлены в Ощадбанк.
«Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время. Внедрение этих механизмов имеет целью объединить максимальное удобство для граждан с созданием необходимых условий для развития прозрачного и конкурентного рынка предоставления жилищно-коммунальных услуг», — добавляют в Минсоцполитики.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае начался перерасчет субсидий на оплату коммунальных услуг. Для 90 процентов субсидиантов это произойдет в автоматическом режиме, но некоторым украинцам нужно повторно подать документы в собес.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?