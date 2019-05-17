Здоровье

Причинами бесплодия могут стать не только проблемы с организмом: врач рассказал, как забеременеть

Бесплодие у пары может быть вызвано не только проблемами со здоровьем у мужчины и женщины, но и психологическими причинами.

Об этом во время прямой телефонной линии в «ФАКТАХ» рассказал главный врач столичного роддома № 5 Дмитрий Говсеев. К нему за советом обратилась жительница Кривого Рога, которая пожаловалась, что они с супругом не могут завести ребенка, но врачи проблем со здоровьем не обнаружили.

«В одних случаях бесплодие связано со здоровьем женщины, в других — мужчины. А бывают даже психологические причины, и как только супруги „отпускают“ ситуацию, перестают нервничать по поводу бесплодия, проблема решается сама собой», — пояснил медик и добавил, что всем парам, планирующим завести ребенка, следует обследоваться и выяснить, какими хроническими недугами они страдают.

«Женщине назначаем анализы крови на TORCH-инфекции, включая токсоплазмоз, хламидиоз, краснуху, цитомегаловирус, гепатиты, ВИЧ, герпес и другие. Нужно также сдать общий и биохимический анализ крови, определить, как работает система свертывания крови», — советует Дмитрий Говсеев.

По его словам, диагноз бесплодие ставится, если пара не предохраняется в течение года, но желанная беременность так и не наступает. «Раньше о бесплодии говорили после двух лет. Но это упущенное время. Чем раньше обнаружилась проблема, тем быстрее можно начать лечение», — отметил врач, добавив при этом, что, по его мнению, проблемы бесплодия не существует. «Если у женщины не получается забеременеть естественным образом, семья может прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям. Они стремительно развиваются. Так что не отчаивайтесь», — подчеркнул Дмитрий Говсеев.

Полный текст прямой линии читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Бесплодие могут вызвать не только проблемы со здоровьем, но и психологические причины».

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