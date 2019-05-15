Прямая линия

Бесплодие могут вызвать не только проблемы со здоровьем, но и психологические причины, — акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев

Современная женщина физиологически мало отличается от наших первобытных прародительниц. А вот ритуал появления ребенка на свет существенно менялся даже на отрезке нескольких десятилетий. Женщины постарше могут вспомнить, что в советское время они и мечтать не смели, чтобы сразу после рождения малыша приложили к груди. Новорожденного забирали в детское отделение, а рожениц размещали в многоместных палатах, куда строго по часам на кормление приносили орущих и спеленутых «солдатиками» крох. Это следующее поколение мам получило возможность постоянно находиться с ребенком и кормить его не по часам, а по требованию. Изменилась и роль отца: он не только должен был покупать цветы жене и доставать коляску для малыша. Самые смелые папы отваживались присутствовать при родах. Правда, поначалу врачи жаловались, что в родзале им нередко приходилось приводить в чувство новоиспеченных отцов вместо того, чтобы заниматься мамами. И вот теперь многое кардинально меняется, о чем во время прямой линии «ФАКТОВ» рассказал главный врач столичного роддома № 5 Дмитрий Говсеев. «Мы, можно сказать, возвращаемся к истокам, — говорит Дмитрий Александрович. — Важно понять, что врач должен… идти на поводу у беременной, прислушиваться к ее желаниям. Надо говорить с женщиной о будущих родах, объяснять, что роды — естественный процесс, а не болезнь. Уже второй год у нас действует программа „Домашние роды под патронатом роддома“. Ею воспользовались более 300 семей». Всем ли роженицам подходит эта программа? Как планировать беременность? В каких случаях делают кесарево сечение? Читатели «ФАКТОВ» получили ответы на эти и другие вопросы. Читайте также: Чай, музыка и свечи: как проходят домашние роды в киевском роддоме

«Если пара не предохраняется в течение года, а беременность не наступила, ставится диагноз бесплодие»

*— Добрый день, Дмитрий Александрович! Это Виктория, Кривой Рог. Мы с мужем вместе третий год. Сначала собирались «пожить для себя» и предохранялись с помощью презерватива. А теперь я не могу забеременеть. Уже обследовались. Врачи не находят причину. Что делать?

— Причина может быть не одна. Возможно, их несколько. Чтобы выяснить, почему беременность не наступает, надо обследовать пару. В одних случаях бесплодие связано со здоровьем женщины, в других — мужчины. А бывают даже психологические причины, и как только супруги «отпускают» ситуацию, перестают нервничать по поводу бесплодия, проблема решается сама собой.

— Какие анализы нам надо сдать, как обследоваться?

— Всем парам, которые планируют беременность, мы рекомендуем выяснить, какими хроническими недугами страдают и мужчина, и женщина. Женщине назначаем анализы крови на TORCH-инфекции, включая токсоплазмоз, хламидиоз, краснуху, цитомегаловирус, гепатиты, ВИЧ, герпес и другие. Нужно также сдать общий и биохимический анализ крови, определить, как работает система свертывания крови.

— Очень неприятно, что врач ставит нам диагноз бесплодие. Это правильно?

— Да. Такой диагноз ставится, если пара не предохраняется в течение года, но беременность не наступает. Раньше о бесплодии говорили после двух лет. Но это упущенное время. Чем раньше обнаружилась проблема, тем быстрее можно начать лечение. Кроме того, считаю, что сегодня проблемы бесплодия не существует. Если у женщины не получается забеременеть естественным образом, семья может прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям. Они стремительно развиваются. Так что не отчаивайтесь.

*— Здравствуйте. Елена из Винницы. Сразу после свадьбы мы с мужем планировали беременность. Все как полагается: перед этим обследовались, сдали анализы. Но год назад я сломала ногу, затем восстанавливалась. Скажите, надо ли мне пересдавать все анализы на инфекции, гормоны?

— Если в семье в течение полугода не было тяжелого заболевания, в том числе передающегося половым путем, острой необходимости повторять анализы нет. Но когда прошел год, анализы надо пересдать. Назначить все обследования должен врач. Он же оценит результаты и даст вам рекомендации. Не делайте назначений самостоятельно.

Что надо знать о своем здоровье женщине, планирующей беременность Провериться на TORCH-инфекции (токсоплазмоз, хламидиоз, краснуха, цитомегаловирус, гепатиты, ВИЧ, герпес и другие).

Сдать общий и биохимический анализы крови.

Проверить систему свертывания крови.

Выяснить, какие у нее хронические заболевания.

«Планируя кесарево сечение, мы ждем, когда ребенок сам попросится на свет»

*— «ФАКТЫ»? Это Мирослава из села Калиновка Житомирской области. Я на втором месяце беременности. Очень переживаю, чтобы ребенок не родился с патологиями: у брата болезнь Дауна. Как мне обследоваться? До какого месяца можно делать аборт?

— Аборт у нас официально разрешен по желанию женщины до 12 полных недель. Подчеркну: по желанию, а не только в случаях, когда есть проблема. Прерывание беременности в более позднем сроке возможно, но требуется разрешение комиссии городского или областного органа здравоохранения.

Если в роду есть болезнь Дауна, конечно, вам надо провериться. Первый скрининг проводят в сроке от 11 до 13 недель: УЗИ, биохимический генетический тест, определение биохимических параметров крови. По таблице определяют риски. Если результат первого скрининга был сомнительным или положительным, повторный тест назначают в 17—19 недель беременности: определяется кариотип плода (в крови матери можно найти частички крови плода). Но окончательный диагноз ставится только при заборе либо околоплодных вод (анализ берут через тонкий прокол), либо плацентарной ткани.

— А сколько раз делают УЗИ?

— В норме — два. Но если в 11—13 недель все тесты и УЗИ показали, что у плода патологий нет, делать второй раз ультразвуковое исследование не обязательно.

*— Здравствуйте, беспокоит Оксана из Василькова Киевской области. Мне 39 лет, первая беременность. Очень боюсь родов — вдруг что-то пойдет не так. Хочу, чтобы врачи сделали кесарево сечение. Я ведь второго ребенка уже не буду рожать. А мне говорят: посмотрим, посмотрим. Мол, если будут показания… Но такой возраст разве не показание?

— Возраст действительно не является показанием к проведению оперативного родоразрешения. С моей точки зрения, важно, чтобы беременность проходила под наблюдением акушера-гинеколога, который мог бы оказать психологическую помощь женщине — дать осознание того, что естественные роды не настолько болезненны, чтобы их нельзя было пережить. Но они благо и для мамы, и для ребенка. Ведь рубец на матке может повлечь в будущем осложнения.

— Я боюсь только за ребенка…

— При грамотном ведении беременности и родов для ребенка будет лучше получить такой жизненный опыт. А процент осложнений в родах мизерный. Но если вы все же будете настаивать на кесаревом сечении, то желание мамы должно быть законом. Сейчас, к сожалению, в медицинском протоколе это не записано.

*— Добрый день. Это Антонина, Нежин. У меня очень сильная близорукость. Одни говорят, что рожать нельзя, мол, глаз лопнет, а другие, что можно. Операции на глазах не было. Мне 28 лет, срок беременности 26 недель.

— На самом деле офтальмологических противопоказаний к естественным родам практически нет. Но женщину надо обследовать во время беременности, выяснить, не истончена ли сетчатка, нет ли ее отслоения, не повышено ли внутриглазное давление, чтобы до родов решить все эти проблемы с офтальмологами. Даже приваривание сетчатки можно выполнить во время беременности, но не позже чем за месяц до родов. Затем задача акушеров-гинекологов — научить женщину без перенапряжения вести себя во время схваток.

Нам приходится принимать роды у женщин с различными хроническими заболеваниями, Например, у тех, кто перенес операции по поводу порока сердца либо у страдающих диабетом, пиелонефритом. Они в группе повышенного риска, и многим из них действительно показано кесарево сечение. Но если есть малейшая возможность его избежать, мы это делаем. Например, неправильное положение плода (тазовое предлежание) многие считают прямым показанием к операции. А наши врачи, наблюдающие женщину во время беременности, могут подсказать, какие упражнения она должна выполнять, чтобы ребенок развернулся вниз головкой. И получается! Словом, делаем все, чтобы снизить число кесаревых сечений.

Как услышать сердцебиение плода… дома В роддоме № 5 женщина может получить специальный прибор, позволяющий и ей, и врачу в любой момент проверить, как бьется сердечко плода. Сигнал поступает на компьютер, установленный в роддоме. Благодаря такому прибору у женщины нет необходимости часто приезжать на консультацию, все сомнения по поводу состояния ребенка снимаются, будущая мама меньше нервничает. Но если действительно появляется повод для тревоги, женщина немедленно отправляется в роддом.



«Во время схваток акушерка подсказывает, как дышать, какую позу принять, как снять боль»

*— Это Ольга, киевлянка. Читала в «ФАКТАХ», что у вас принимают роды, как дома. Надо ли мне предварительно ходить на какие-то курсы, чтобы рожать с мужем именно в такой палате, похожей на обычную комнату, а не в родзале?

— Курсы — это по желанию. Можно просто встретиться с акушеркой, которая расскажет о том, что такое программа «Домашние роды под патронатом роддома» (информация есть на нашей страничке в «Фейсбуке» facebook.com/5KMPB). У нас ежемесячно (каждый четвертый вторник) проводится день открытых дверей. Приходят пары. Женщины рассказывают, как представляют себе идеальные роды. Мы показываем наши комнаты для домашних родов. В них обычная мебель, на стенах обои, на окнах — шторы и занавеси. А вот гинекологических кресел нет. Пара может выбрать для себя даже конкретную комнату с понравившейся цветовой гаммой. Обязательно есть большая ванна. Можно рожать вместе с мужем, с мамой, с подругой, с доулой (психологом) — как пожелает женщина.

Сопровождающая роды акушерка старается создать спокойную обстановку — зажигает свечи, предлагает травяной чай. Она же подсказывает (но не командует), как дышать, какую позу принять во время схваток, как сделать их менее болезненными. Не должно быть суеты. Существует закон трех «Т»: там, где проходят роды, должно быть темно, тепло и тихо.

— А бывает нужна помощь врача?

— Очень редко. По нашему опыту менее чем в двух процентах случаев. В комнатах установлены видеокамеры, и врач ведет наблюдение. Если возникли проблемы и надо перейти на кесарево сечение, это делается. На каждом этаже, в том числе на первом, где расположены комнаты для домашних родов, у нас есть операционная. Так что не теряется ни минуты.

— Кому вы отказываете в домашних родах?

— Если женщина из группы высокого риска, страдает хроническим заболеванием, мы обсуждаем с ней, как лучше поступить. Возможно, ей лучше рожать в обычном родзале. Либо есть показания к кесареву сечению, и тогда мы сразу его планируем. Но дату не назначаем, а даем право ребенку выбрать самому, когда пора появиться на свет. То есть кесарево сечение проводят, если начинается родовая деятельность.

*— Здравствуйте, это Ангелина из Киева. Мы с мужем собираемся идти на роды вместе. Надо ли ему сдавать какие-то анализы?

— Мы просим сделать флюорографию и посев из носа на стафилококк. Это обязательно, если речь идет о родах в родзале. А по программе домашних родов никакие специальные обследования не нужны. Ведь к «семейной флоре» жена и будущий ребенок адаптированы. Важно, чтобы будущий папа не был простужен и никого не заразил.

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Нина из Киева. Я на шестом месяце беременности. Сестра рожала тяжело, ей было очень больно. Я так мучиться не хочу. Не опасна ли эпидуральная анестезия для ребенка?

— Это хороший метод в умелых руках. Мы тоже его применяем, если есть такая необходимость. Но не нужно использовать его при первых схватках. Важно осознать, что родовая деятельность — естественное для организма состояние, что к этому моменту готовятся и мать, и ребенок. У каждого из них свой «ритуал», и лучше не пропустить ни один из этапов. Например, есть понятия: ребенок доношенный (значит, по срокам он готов к появлению на свет) и зрелый (чьи системы — дыхательная, сердечно-сосудистая и другие — действительно созрели). Зрелый ребенок и кричит по-другому, и смазки лишней у него нет. Это обычно малыш, который сам выбрал себе дату рождения. А мама и врачи лишь выполнили его команды.

Какими должны быть идеальные условия для родов Спокойная обстановка.

Присутствие грамотной акушерки, которая обеспечивает психологическую помощь, может подсказать, как правильно дышать, какую позу принять во время схваток.

Соблюдение принципа 3Т: в помещении тепло, темно и тихо.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о невероятном случае, который даже врачи назвали чудом: киевлянка забеременела через 3 месяца после онкооперации на матке и родила здорового ребенка.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter