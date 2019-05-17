Новое — хорошо забытое старое: в Украине собираются вернуть и даже ужесточить нормы техосмотра

Общество

В Украине опять заговорили о возвращении обязательного техосмотра для всех видов автотранспорта. Поводом стал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, подготовленный Министерством инфраструктуры. Документом предлагается ввести техосмотр для частной техники, а также придорожные проверки коммерческих автомобилей. Причем как отечественных, так и заграничных. Водителей-профессионалов обяжут получать дополнительные корочки, подтверждающие их квалификацию, а грузовики и автобусы придется оборудовать спецприборами, позволяющими контролировать режимы езды и ограничивать скорость движения. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине с 1 мая 2019 года изменились правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств.

Кроме плановых, предлагаются и внеплановые техосмотры авто

Чиновники Мининфраструктуры утверждают, что законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации транспортных средств. Сейчас этот документ выставлен на официальном сайте ведомства для публичного обсуждения и все заинтересованные имеют возможность высказать свои замечания и предложения. «ФАКТЫ» разобрались в ключевых нововведениях и представляют своим читателям самые важные и интересные из них.

Проектом закона предлагается ввести два вида технических проверок:

проверка транспорта на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ) — периодическая проверка конструкции, составных частей и техсостояния авто- и мототехники в объеме, предусмотренном законом (по сути, речь идет о полноценном комплексном техосмотре);

придорожный осмотр — осмотр коммерческих транспортных средств должностными лицами исполнительной власти, занимающимися безопасностью на наземном транспорте (скорее всего, сотрудниками Укртрансинспекции. — Авт.), с целью контроля их пригодности к эксплуатации. Предусмотрено, что такие проверки будут осуществляться независимо от установленных сроков проведения обязательного техосмотра прямо на дороге.

Для разных типов транспорта законопроектом установлена своя периодичность проведения проверок на пригодность к эксплуатации (ПТПЭ).

Так, частные легковушки и легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны включительно должны проходить техосмотр через четыре года с даты первой регистрации, а затем каждые два года.

Такси, автобусы, микроавтобусы, грузовики, прицепы и полуприцепы с максимальной массой более 3,5 тонны подлежат техосмотру через один год с даты первой регистрации, а затем ежегодно. Мотоциклы с двигателем объемом свыше 125 кубических сантиметров и максимальной скоростью свыше 45 километров в час — через два года с даты первой регистрации, а затем каждые два года.

Наряду с этим чиновники из Мининфраструктуры предлагают ввести норму о том, что независимо от даты проведения последнего обязательного техосмотра (ПТПЭ) эту процедуру необходимо будет пройти еще в ряде случаев:

при регистрации/перерегистрации транспортного средства;

при смене собственника транспортного средства;

при изменении или модификации систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения или окружающей природной среды;

при выезде транспортного средства за пределы зоны таможенного контроля Украины.

Логика наших чиновников, мягко говоря, удивляет. Скажите, как изменяется техническое состояние транспорта в зависимости от смены собственника, перерегистрации техники или ее выезда за границу. И нужно ли понимать так, что за рубеж хотят выпускать только исправные автомобили после техосмотра, а по дорогам Украины допустимо ездить и не вполне пригодному транспорту. И не кроется ли за этими требованиями инициаторов законопроекта коррупционная составляющая? Ведь поводы для внеочередных прохождений техосмотра явно надуманные, чтобы лишний раз выудить дополнительные деньги у автовладельца. А ведь когда в 2011 году Украина отказалась от проведения обязательных техосмотров, это объявлялось как попытка уйти от коррупции, когда талоны просто покупались в Госавтоинспекции независимо от реального состояния машины.

Техосмотр также обяжут проводить при импорте подержанного транспортного средства.

За езду на неисправной машине водителей могут лишить прав

В законопроекте предусмотрены льготы для транспортных средств, которым не обязательно проходить проверку на пригодность к эксплуатации. В льготники попадают транспортные средства, развивающие скорость не более 25 километров в час; автомобили, изготовленные или впервые зарегистрированные более 30 лет назад, представляющие историческую ценность; спортивные авто; дипломатические машины; спецтранспорт, перевозящий оборудование цирков и аттракционов со скоростью не более 40 километров в час; транспортные средства с двигателями не более 125 кубических сантиметров; тракторы со скоростью не более 40 километров в час и другая сельхозтехника.

Наверняка автомобилистов в первую очередь волнует вопрос, что именно хотят проверять при проведении техосмотра. В законопроекте прописан перечень узлов, подлежащих проверке:

системы тормозного и рулевого управления;

внешние световые приборы;

пневматические шины и колеса;

светопропускание стекла;

газобаллонное оборудование (при наличии).

Также необходима идентификация транспортного средства, его составных частей, систем, в том числе установленного оборудования, других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Порядок проведения обязательного техосмотра и его объемы должен определить Кабинет министров Украины. Предполагается, что процедура будет выполняться в специальном сертифицированном пункте проверки, внесенном в реестр субъектов хозяйствования, уполномоченных МВД на проведение таких проверок. Сотрудники пункта — эксперты по проверке транспорта — должны будут подтверждать свою квалификацию раз в три года. На основании вывода эксперта может быть запрещена дальнейшая эксплуатация технически неисправных транспортных средств до тех пор, пока его владельцы не ликвидируют недочеты и не пройдут повторный осмотр. Штраф за эксплуатацию неисправного автомобиля составляет до 1700 гривен, а за повторное подобное нарушение владелец может быть лишен прав на срок от трех до шести месяцев. Все данные о пройденных техосмотрах будут храниться в единой базе МВД.

Документ Мининфраструктуры устаналивает, что во избежание конфликта интересов сертифицированные пункты проведения техосмотров не смогут заниматься ремонтом или техническим обслуживанием авто и не должны быть связаны с автодилерами, производителями или поставщиками автомобильных комплектующих, иметь связи с другими СТО. А зарплата эксперта не может зависеть от исхода проведенной экспертизы.

После проведения ПТПЭ владельцу транспортного средства выдадут свидетельство о пригодности транспортного средства к эксплуатации. В нем будут указаны конкретный пункт проведения техосмотра и данные эксперта, проводившего проверку, техническое состояние на момент проведения проверки, перечень выявленных неисправностей (при их наличии), конечные сроки их устранения и дата проведения следующего осмотра.

Придорожному осмотру будут подвергаться даже автомобили иностранной регистрации

Расскажем подробнее и о новой для отечественных автомобилистов процедуре — придорожном осмотре транспортных средств. Законопроектом Мининфраструктуры предусмотрено, что такой проверке подлежит исключительно коммерческий транспорт, причем независимо от страны регистрации. Не только отечественные, но и машины иностранной регистрации, к примеру, фуры, автовозы и автобусы, заехавшие к нам из-за рубежа, могут быть остановлены на дороге и осмотрены.

Придорожный осмотр будет включать поверхностную и в определенных законодательством случаях углубленную проверку. Последняя процедура может проводиться на специальных оборудованных смотровых площадках или в сертифицированных пунктах ПТПЭ. Кроме того, придорожный осмотр отечественного коммерческого автотранспорта может проводиться вместе с его рейдовой проверкой на выезде с автопредприятия. (Кстати, в 2011 году, подобное предложение не нашло поддержки народных депутатов.)

Порядок проведения придорожного осмотра, установление ограничения или запрета эксплуатации, а также классификацию и процедуру оценки несоответствий должен определить Кабмин Украины.

Для повышения безопасности пассажирских и грузовых перевозок предлагается повысить требования к водителям-профессионалам и усилить контроль над их работой. Для этого, в частности, водителям придется проходить начальную и периодическую подготовку, получать свидетельство о профессиональной компетентности, подтверждающее соответствующую квалификацию водителя. Оно будет действительно в течение пяти лет. Это позволит исключить привычные на сегодня ситуации, когда пассажиров на маршрутах перевозят неопытные люди, ранее управлявшие грузовиками, сельхозтехникой и т. п.

Помимо этого, для контроля над работой водителей-профессионалов собираются устанавливать в их транспорте тахографы — контрольные устройства, предназначенные для отображения записи, печати, хранения и регистрации в автоматическом или полуавтоматическом режиме информации о движении грузовиков и автобусов, а также режимов труда и отдыха водителей.

Однако предусмотрены исключения. Не оборудоваться тахографами могут следующие коммерческие авто:

используемые для регулярных перевозок пассажиров на маршруте, протяженность которого не превышает 50 километров;

с максимальной разрешенной скоростью, не превышающей 40 километров в час.

А коммерческий автотранспорт, предназначенный для перевозки пассажиров и крупных грузов, предлагают оборудовать устройствами для ограничения скорости.

Штрафовать будут не только водителей, но и руководителей автопредприятий

За нарушение перечисленных требований и правил прохождения техосмотра предусмотрен целый ряд штрафов. В частности:

за отсутствие тахографа, использование неисправного прибора или вмешательство в его работу, а также за отсутствие ограничителя скорости водителя могут наказать

на 850 гривен;

за переработку (свыше семи часов) — на сумму от 850 до 3400 гривен (в зависимости от объема переработки);

за отсутствие свидетельства о профессиональной компетентности или использование чужого документа — на 1700 гривен;

за эксплуатацию транспорта, не прошедшего ПТПЭ или его несвоевременное прохождение, неостановку по требованию сотрудника Укртрансинспекции — на 1700 гривен.

Прописаны в законопроекте и штрафы для автотранспортных организаций. Их предполагается накладывать в таких случаях:

при выпуске на линию пассажирского или коммерческого транспорта, не прошедшего ТО, без тахографа, ограничителя скорости, или переоборудованного с нарушением действующих правил;

при выпуске на линию пассажирского или коммерческого транспорта, если протяженность маршрута превышает 500 километров;

при выпуске водителя в рейс без страховки или прохождения предрейсового медосмотра.

В зависимости от вида коммерческого автотранспорта (грузовой или пассажирский) за перечисленные нарушения должностным лицам автотранспортной компании будет грозить от 680 до 1700 гривен штрафа, а за повторное нарушение в течение года — 4250 гривен.

Когда же нашим автомобилистам ожидать все эти нововведения? Сроки прописаны в законопроекте, который еще предстоит принять.

Так, в частности, коммерческий транспорт для перевозки пассажиров и грузов при выполнении внутренних рейсов уже должен быть оборудован аналоговыми или цифровыми тахографами.

А коммерческий транспорт для перевозки пассажиров и грузов при выполнении международных рейсов должен быть оборудован цифровыми тахографами и ограничителями скорости с 1 июля 2019 года, хотя дата принятия (или отклонения Верховной Радой) этого законопроекта даже не обсуждалась.

Коммерческий транспорт для перевозки пассажиров и грузов при выполнении внутренних рейсов должен быть оборудован ограничителями скорости с 1 января 2020 года. С той же даты водители коммерческих транспортных средств должны иметь свидетельство профкомпетентности при выполнении международных рейсов, а с 1 января 2022 года — при выполнении внутренних рейсов.

Что же касается сроков введения обязательного техосмотра транспорта, в законопроекте предусмотрено, что частным легковым автомобилям и мототехнике придется проходить его с 1 января 2022 года. Однако до этой даты техосмотр также необходимо будет пройти при регистрации/перерегистрации транспортного средства, при смене собственника, при изменении или модификации систем, при выезде транспортного средства за пределы Украины (до 1 января 2022 года — добровольно, а с 1 января 2022-го — в обязательном порядке).

В случае принятия законопроекта он вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальных СМИ. При этом Кабмину отведено шесть месяцев для того, чтобы привести все свои нормативные акты в соответствие с принятым документом.

В среде экспертов уже возникло немало замечаний к обнародованному законопроекту. О них «ФАКТЫ» расскажут в следующих публикациях.

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