В Украине узаконили электронные полисы автогражданки: что важно знать

Общество

Изменения в Правила дорожного движения, внесенные Кабинетом министров Украины, позволят водителям предъявлять сотрудникам полиции полис обязательного страхования в электронном виде. Соответствующее постановление № 258 от 27 марта 2019 года опубликовано на Правительственном портале. Таким образом, электронный полис автогражданки наконец-то был узаконен, и, может быть, это нововведение таки поспособствует распространению этой формы ОСАГО (Обязательное страхование автогражданской ответственности), которая пока не пользуется особой популярностью у водителей.

В частности, постановлением Кабмина № 258 пункт 2.1 Правил дорожного движения дополнен требованием о том, что при наличии электронного полиса ОСАГО водитель может подтвердить его наличие сотруднику полиции на электронном или бумажном носителе. То есть показать полицейскому самостоятельно распечатанный полис ОСАГО или визуализировать его на экране смартфона, планшета, ноутбука.

В то же время водители, освобожденные от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (удостоверение) в бумажном виде.

Кстати, нерадивым автовладельцам, которые не заключили договоры об обязательном страховании и надеются подсовывать копам электронные фальшивки автогражданок, не стоит обольщаться. Этот номер не пройдет! Дело в том, что сотрудники патрульной полиции будут проверять достоверность каждого электронного полиса по Единой централизованной базе данных обязательного страхования автогражданской ответственности, доступ к которой открыло для МВД Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), являющееся держателем этой базы.

Как заявили в Нацкомфинуслуг, введя упомянутые изменения, Кабмин убрал правовую коллизию. Теперь в Правилах дорожного движения официально узаконено существование электронного полиса. Напомним, что возможность оформлять подобные договоры появилась у отечественных водителей с начала прошлого года на основании соответствующего распоряжения Нацкомфинуслуг от 31 августа 2017 года «Об утверждении изменений в Положение об особенностях заключения договоров ОСАГО». На время переходного периода во избежание недоразумений с сотрудниками патрульной полиции МТСБУ рекомендовало всем владельцам электронных полисов автогражданок возить с собой распечатанную форму полиса.

Справедливости ради отметим, что электронные полисы ОСАГО не пользуются популярностью у отечественных автовладельцев. Так, согласно данным МТСБУ, через год после введения в Украине электронного полиса (по показателям на январь 2019 года) они составляют всего семь процентов от общего количества заключенных договоров автогражданок. Хотя позитивная динамика все же есть — почти ежемесячно наблюдается рост количества заключенных электронных договоров на 20—30 процентов. Так, в феврале 2019 года количество таких договоров по сравнению с январем выросло на 32 процента, а сумма премий — на 27,8 процента. Всего по состоянию на 1 марта 2019 года украинские cтраховщики заключили более 230 тысяч электронных договоров ОСАГО на 165,3 миллиона гривен страховых премий. Кстати, оформить электронную автогражданку можно не везде. По информации МТСБУ, такую услугу могут предоставлять всего 37 страховых компаний.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», МВД разработало законопроект о существенном изменении порядка выдачи водительских удостоверений.

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