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Супрун рассказала как правильно измерять давление
Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией, 17 мая, руководитель Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как правильно измерять давление в домашних условиях и какие показатели давления говорят о необходимости обратиться к врачу. Ранее Ульяна Супрун предостерегла украинцев от самолечения витамином D.
«В Украине каждый третий взрослый имеет повышенное артериальное давление. Такая же тенденция наблюдается и в мире. Из-за высокого давления возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. В мире повышенное артериальное давление вызывает около 7,5 млн ежегодно. Это — более 12% от общего количества», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в социальных сетях и подчеркивает важность контроля за давлением.
Для того, чтобы измерить давление в домашних условиях, следует выполнить ряд требований:
- Перед изменением нужно спокойно посидеть 5 минут, опираясь спиной на спинку стула и держа ноги на полу.
- За 30 мин до измерения давления нельзя курить, пить кофе и кофеиносодержащие напитки, употреблять алкоголь и выполнять интенсивные физические упражнения.
- Использовать для измерения манжету подходящего размера: для большинства людей подходит стандартная (ширина — 12−13 см, и длина — 35 см)
- Манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2−3 см выше локтевого сгиба, рука должна свободно лежать на столе.
- Измерьте давление минимум дважды с интервалом в одну минуту и рассчитайте средний показатель.
«Для взрослого здорового человека оптимальным является артериальное давление 120/80 мм. По последним рекомендациям Европейского общества кардиологов, давление 140/90 мм рт.ст. и выше является причиной для установления диагноза артериальной гипертензии. При измерении давления в домашних условиях поводом для обращения к врачу с целью диагностики артериальной гипертензии является показатель 135/85 мм рт.ст.», — предупреждает Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, чем можно заменить дорожающий репчатый лук. По ее словам, в репчатом луке мало витаминов и минералов — полезней есть зеленый лук и порей.
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