Странное ограбление банка на Полтавщине устроил кум директора (видео)

Происшествия

В понедельник, 20 мая, начальник полтавской областной полиции Андрей Замахин заявил о раскрытии резонансного преступления, совершенного в райцентре Кобеляки Полтавской области 13 мая. В ходе ограбления отделения «Полтава-банка» злоумышленнику удалось вынести из финучреждения 1,4 миллиона гривен. Момент покушения на директора отделения, который уже после рабочего дня заходил в банк через черный ход, зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи хорошо видно, что руководитель финансового учреждения, медленно поворачивая ключ в дверях, смотрит в окно, в котором явно видит силуэт приближающегося к нему человека, однако не спешит предпринимать каких-либо действий. Не сопротивляется, получив легкий удар по голове, но делает вид, что потерял сознание и злоумышленник с легкостью заталкивает его в здание. Через какое-то время разбойник-грабитель, уже в черной балаклаве, выходит через ту же дверь с сумкой, набитой деньгами.

«Очнувшись» и якобы освободившись от скотча, которым неизвестный заклеил ему рот, банкир сообщил в полицию об исчезновении денег и о том, что ему нужна медицинская помощь.

Правоохранительные органы с самого начала рассматривали версию причастности банкира с этому преступлению. И вот выяснились детали.

— Сообщником 51-летнего директора отделения банка был его 50-летний кум, житель Кобеляк, который исполнил «роль» грабителя, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. — С места преступления грабитель скрылся на легковом автомобиле. За рулем находился 39-летний водитель предприятия, в котором он работал. По месту жительства фигурантов преступления были найдены неопровержимые улики: маски, болгарка, применявшаяся для разрезания сейфа, деньги и другие вещественные доказательства. Все «актеры» арестованы и помещены в СИЗО. Им предъявлены подозрения в совершении разбоя, совершенного для завладения имуществом в крупных или особо крупных размерах организованной группой. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве раскрыли аферу с ограблением магазина одежды, которое тоже оказалось инсценировкой.

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