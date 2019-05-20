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На подходе к Раде Зеленский в прыжке поцеловал Кошевого в лысину (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к зданию Верховной Рады 20 мая поцеловал в лоб своего друга и бывшего коллегу Евгения Кошевого. Соответствующее видео опубликовано в соцсети.
К зданию парламента Владимир Зеленский шел пешком и в сопровождении охраны. По дороге он пожимал руки людям, пришедшим посмотреть на него. В толпе людей были также бывшие коллеги Зеленского — Мика Фаталов, Юрий Ткач и Евгений Кошевой. Первых двоих он приобнял и поцеловал в щеку, а вот Кошевого поцеловал в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.
Также по дороге в Администрацию президента Зеленский подарил женщине-патрульной букет цветов.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность во время торжественного заседания Верховной Рады. Во время своей первой речи на посту президента Зеленский заявил о роспуске парламента.
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