Шоу-бизнес

Верим в лучшее: как звёзды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с вступлением в должность президента

После инаугурации президента Владимира Зеленского его уже бывшие коллеги, с которыми ранее выступал на одной сцене, снимался в кино и просто дружил, в сети активно поздравляют с вступлением в должность президента. Звезды шоу-бизнеса желают ему успеха на должности главы государства и верят, что для страны начнется новая история. Первыми Зеленского поздравили Наталья Могилевская, Светлана Лобода, Таисия Повалий, режиссер Алан Бадоев, Дмитрий Монатик, Вера Брежнева и многие другие.

Коллеге Зеленского по юмористическому проекту «Лига Смеха» Юрию Ткачу повезло больше других, он с женой присутствовал на инаугурации. Актер опубликовал в Instagram фото с мероприятия.

«Всех с праздником! С новым Президентом. И началом новой истории Украины», — написал он под фото с женой.

Другие представители шоу-бизнеса на своих страницах разместили фото Владимира Зеленского с женой и оставили под ним лестные комментарии.

«Поздравляю! Очень смелый и мужественный поступок. Если люди у власти перестанут воровать и „деребанить“ бюджет — Украина поднимется всего за пару лет. А если недра Украины начнут работать на нас, если будут запущены производства — поколения украинцев будут жить прекрасно. Пусть свершатся реформы и хватит выдержки и здоровья преодолеть препятствия. Верю. Надеюсь», — написала Наталья Могилевская, опубликовав видео, как Зеленский в Верховной Раде принимает присягу.

«Новая глава в истории Украины начинается прямо сейчас и какой она будет, зависит от каждого из нас. Верим в светлое, верим в лучшее. Терпения, сил и честных людей рядом». — пожелал Монатик под фото президентской семьи.

«Дай Бог! Верим в лучшее[email protected]_official ❤️#мир — написала гастролирующая в России Светлана Лобода.

Известный режиссер Алан Бадоев считает, что путь семьи Зеленского достоин экранизации. И кто знает, может, он уже готовит сценарий фильма о новом президенте.

«Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма… Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР — справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю», — написал Алан Бадоев.

«Поздравляем❤️ Надеемся. Верим», — написала в Instagram Вера Брежнева, которая вместе с Зеленским снималась в кино и была частой гостьей «Вечернего квартала».

Очень надеется на перемены Таисия Повалий, которая после оккупации Крыма и начала войны на востоке страны, активно гастролирует в России и выступает в Кремле. В последние годы она не дает концертов в Украине.

«Дорогие мои земляки! Сегодня счастливый день для нашей страны! Человек, который всегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким и родным людям, Владимир Зеленский станет достойным Президентом нашей горячо любимой страны! Верим, надеемся на перемены!», — написала Таисия Повалий в Istagram.

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