Дело Гандзюк: ГПУ готовит документы на международный розыск Левина

Украина

В Украине разблокировали международный розыск одного из организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей», — написала она.

По ее словам, постановление вступит в силу через 5 дней. После вступления определения в силу Генеральная прокуратура представит экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины и Левин будет объявлен в международный розыск.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть попало видео, из которого следует, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина «как-то наказать» активистку и обещал деньги за это.

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