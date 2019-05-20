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Дело Гандзюк: ГПУ готовит документы на международный розыск Левина
В Украине разблокировали международный розыск одного из организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
«Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня,
По ее словам, постановление вступит в силу через 5 дней. После вступления определения в силу Генеральная прокуратура представит экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины и Левин будет объявлен в международный розыск.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть попало видео, из которого следует, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина «как-то наказать» активистку и обещал деньги за это.
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