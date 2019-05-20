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Масштабный оползень в Одессе: над жилыми домами нависла угроза (фото)
В Одессе, в районе Мемориального парка героической обороны Одессы 411-й батареи, который расположен в курортной зоне города, произошел оползень. Значительная часть приморского склона длиной около 20 и шириной в 60 метров сползла вниз. Под угрозой обрушения оказались стоящие над склоном дачи и частные дома. Ранее масштабный оползень произошел на курорте под Одессой.
По словам местных жителей, в Одессе «движение склона спровоцировали неизвестные рабочие, которые перед оползнем высыпали на склон из грузовиков землю и ровняли ее бульдозером». По их предположениям, на склоне готовят площадку под будущее строительство.
«Действительно, неустановленные лица отсыпали грунт на склоны. В результате под собственным весом произошла усадка грунта…» — констатировал на брифинге в понедельник, 20 мая, заместитель начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Виталий Парфенов.
По его словам, на место происшествия выезжали представители районной администрации, вопрос «взят под контроль».
Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил установить причины и обстоятельства случившегося, а также людей, по вине которых это произошло.
Самое любопытное, однако, заключается в том, что практически всем известно, кто эти «неустановленные люди». Остается только дождаться, чтобы соответствующие органы «выявили» их.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе «съезжает» склон в курортной зоне.
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