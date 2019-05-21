Украина

Шквалы и грозовые дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды в ряде областей

Во вторник, 21 мая, в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями. Ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 15−20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье значительные, а в Карпатах местами сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 8−13°С, днем — 16−21°С.

В этих регионах Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

«В Сети распространяется ложная информация о перемещении на территорию Украины циклона „Аксель“. Подчеркиваем, что данная информация является ложной. Этот циклон будет оставаться над территорией Польши», — уточнили в Гидрометцентре.

На остальной территории Украины 21 мая будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами — гроза. Лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков. Температура составит ночью 11−16°С, на востоке страны местами 7−10°С, днем 21−26°С. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В столичном регионах 21 мая переменная облачность, ветер юго-восточный, 7−12 м/с. В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области — небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем местами грозы. Температура в Киеве ночью 14−16°, днем 23−25°, по области ночью 11−16°, днем 21−26°.

В то же время 22−23 мая в большинстве областей Украины ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7−12 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 19−24°, в западных областях 16−21°, 23 мая в южных областях 22−27°.

24−25 мая в Украине кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9−15°; днем 19−24°, в западных областях 15−20°, 24 мая на юге и востоке страны до 26°; в Карпатах ночью 4−9° тепла, днем 8−13°.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные синоптики уже составили прогноз погоды на начало лета и обещают, что первые дни июня будут дождливыми.

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