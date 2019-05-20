Общество

Циклон Axel принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде на 21 мая

Во вторник, 21 мая циклон Axel обусловит приход в Украину атмосферных фронтов с дождями, грозами и похолоданием. Ранее жителей западных регионов Украины предупреждали об усложнении погодных условий 20 мая в западных регионах страны.

«Дожди с грозами наиболее вероятные на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, а вечером местами и в Крыму. На остальной территории — без осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в западных областях и на севере Украины температура воздуха снизится — до +15 + 22 градусов и до + 19 + 23 градусов соответственно. На юге и востоке ожидается + 25 + 30 градусов.

При этом ожидается юго-восточный ветер — 5−12 м / с возможны порывы до сильного, особенно при грозах.

В Киеве 21 мая температура воздуха снизится до +22 +23 градусов. Будет ветрено, есть вероятность дождя с грозой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что метеорологическое лето пришло в Украину 17 мая.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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