В Киеве автохам не пропускал скорую со спецсигналом: сеть возмутило видео

Происшествия

В сеть попало видео, на котором видно, как в Киеве водитель одной из машин не дал возможности карете скорой помощи воспользоваться правом преимущественного проезда во время движения на дороге.

«Вот так в Киеве „пропускают“ скорую помощь. Давайте прославим данного водителя на всю страну. Максимальный репост. Возможно на него обратит внимание Национальная полиция и он получит свой заслуженный „приз“», — написал автор видео.

В соцсетях разгорелось оживленное обсуждение данной ситуации среди пользователей.

«Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудования для скорой помощи», — предложил один из них.

«На скорые надо кенгурятники для таких случаев, с первого раза не понял, со второго постучал в крышку багажника! А фельдшеру ещё биту надо дать, чтобы ещё и по крыше постучал, узнал все ли там дома?!» — предложил другой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети возмутились поведением автомобилистов в Кременчуге, которые не пропускали автомобиль спасателей со спецсигналом. Они ехали на срочный вызов к 14-летнему мальчику, упавшему в карьер и получившему серьезную травму.

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