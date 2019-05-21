- 10:00 В Украине стартовало ВНО-2019: какие предметы и когда сдают
- 9:52 В Киев за ночь сожгли пять авто: фото и видео с места ЧП
- 9:37 День Иоанна Богослова: что нужно сделать, а что категорически запрещено
- 9:29 Почувствуйте разницу: в сети бурно обсуждают сравнение инаугураций Зеленского и Путина
- 9:13 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 9:10 Лень студентов или просчет программы? Что скрывается за скандалом вокруг экзаменов в медицинских вузах Украины
- 9:04 Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов
- 8:58 Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
- 8:54 Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией
- 8:18 Заставим отвечать: Вакарчук сделал громкое заявление в адрес Зеленского
В Киеве автохам не пропускал скорую со спецсигналом: сеть возмутило видео
В сеть попало видео, на котором видно, как в Киеве водитель одной из машин не дал возможности карете скорой помощи воспользоваться правом преимущественного проезда во время движения на дороге.
«Вот так в Киеве „пропускают“ скорую помощь. Давайте прославим данного водителя на всю страну. Максимальный репост. Возможно на него обратит внимание Национальная полиция и он получит свой заслуженный „приз“», — написал автор видео.
В соцсетях разгорелось оживленное обсуждение данной ситуации среди пользователей.
«Данное поведение водителя приравнивается к убийству. Тут не права надо забирать, а свободу. Авто на аукцион, вырученные деньги на покупку оборудования для скорой помощи», — предложил один из них.
«На скорые надо кенгурятники для таких случаев, с первого раза не понял, со второго постучал в крышку багажника! А фельдшеру ещё биту надо дать, чтобы ещё и по крыше постучал, узнал все ли там дома?!» — предложил другой.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети возмутились поведением автомобилистов в Кременчуге, которые не пропускали автомобиль спасателей со спецсигналом. Они ехали на срочный вызов к 14-летнему мальчику, упавшему в карьер и получившему серьезную травму.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!